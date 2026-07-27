باشگاه خبرنگاران جوان - آلفابت در تازهترین گزارش مالی خود اعلام کرد درآمد این شرکت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ درصدی را نشان میدهد. همچنین درآمد بخش رایانش ابری گوگل نیز با رشدی چشمگیر، ۸۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال، آنچه توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرد، افزایش قابل توجه بودجه سرمایهای گوگل برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی بود. این شرکت پیشبینی کرده است هزینههای سرمایهای امسال به حدود ۱۹۵ تا ۲۰۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بخش عمده آن صرف ساخت مراکز داده، خرید پردازندههای هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز مدلهای زبانی خواهد شد.
همین موضوع باعث شد سهام آلفابت در معاملات پس از انتشار گزارش مالی بیش از ۴ درصد کاهش یابد؛ زیرا بخشی از سرمایهگذاران معتقدند هنوز مشخص نیست این سرمایهگذاریهای عظیم چه زمانی به سودآوری پایدار تبدیل خواهد شد.
در مقابل، گوگل اعلام کرده است خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی این شرکت با استقبال گسترده کاربران مواجه شده و ابزارهای هوش مصنوعی آن اکنون صدها میلیون کاربر فعال دارند. با این حال، تحلیلگران معتقدند رقابت فشرده با شرکتهایی مانند اوپنایآی و آنتروپیک، غولهای فناوری را ناچار کرده است میلیاردها دلار برای حفظ جایگاه خود در این بازار هزینه کنند.
این تحول نشان میدهد رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی وارد مرحلهای شده که موفقیت شرکتها دیگر تنها به عرضه مدلهای جدید وابسته نیست، بلکه توانایی تأمین سرمایه برای توسعه زیرساختهای پردازشی و مراکز داده نیز به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده تبدیل شده است.
منبع: والاستریت ژورنال