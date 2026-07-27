باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه ایرلند قانونی را تصویب کرد که واردات کالا از شهرک‌های یهودی‌نشین سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع می‌کند، مصر از این اقدام استقبال کرد و از کشور‌های اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواست اقدامات مشابهی اتخاذ کنند.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد این قانون ایرلند نشان‌دهنده پایبندی به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است و مخالفت جدی با شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد؛ فعالیت‌هایی که به گفته قاهره، حقوق فلسطینیان را نقض کرده و چشم‌انداز دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را تضعیف می‌کند.

مصر بار دیگر از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی خواست اقدامات قانونی و عملی مشابهی انجام دهند تا از هرگونه حمایت «مستقیم یا غیرمستقیم» از این شهرک‌ها جلوگیری شود.

پارلمان ایرلند اوایل همین ماه لایحه سرزمین‌های اشغالی را تصویب کرد که بر اساس آن، این کشور نخستین عضو اتحادیه اروپا شد که واردات کالا از شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی را ممنوع می‌کند.

این اقدام با انتقاد شدید رژیم صهیونیستی روبه‌رو شده است. تل‌آویو این قانون را «تبعیض‌آمیز» خوانده و تهدید کرده است که می‌تواند برای ایرلند پیامد‌های دیپلماتیک داشته باشد.

منبع: الجزیره