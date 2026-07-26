باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی با اشاره به اهمیت جهانی این سایت که متعلق به دوران میوسن است، اظهار داشت: این محوطه فسیلی که قدمتی ۷ تا ۹ میلیون ساله دارد، به دلیل غنای بالای نمونه‌ها، با منطقه فسیلی مراغه برابری می‌کند و می‌تواند بسیاری از مجهولات دیرینه‌شناسی غرب آسیا را پاسخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه این سایت پس از کشف اتفاقی در جریان عملیات عمرانی شناسایی شد، افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان با همکاری مراکز علمی معتبر کشور، روند شناسایی و حفاظت از این میراث ارزشمند زمین‌شناسی را با جدیت و به صورت سیستماتیک دنبال می‌کند.

منبع:محیط زیست کردستان