باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود چندین تصویر علیه ایران منتشر کرد.
او که گفته بود فعلا به دنبال دیپلماسی و گفتوگو با تهران است، ابتدا تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی و با عنوان «حمله به خارک» منتشر کرد که در آن، این جزیره کشورمان هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
ترامپ در ادامه تصویر دیگری ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد که خودش را روی یک کشتی همراه با پرچم آمریکا نشان میدهد. روی این تصویر نوشته شده است: «حالا دیگر این نفتکش ما است». او در دو پست دیگر، عناصر جدیدی به این تصویر اضافه کرده و آن را به شکل بسیار توهینآمیزی درآورده است.
رئیس جمهور آمریکا که به نظر میرسد در تعطیلات آخر هفته به سر میبرد و فرصت زیادی برای انتشار پست در شبکههای اجتماعی دارد، در تصویر دیگری یک کشتی بمباران شده با پرچم ایران را نشان داده که روی آن نوشته شده است: «دیگر موتوری وجود ندارد».
ترامپ امشب تصاویر هوش مصنوعی زیادی در شبکه اجتماعی خود ارسال کرده که از انتقاد نسبت به برخی کمدینهای آمریکایی تا قصد احتمالی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ را شامل میشود. در یکی از این تصاویر، «جیمی کیمل» «جیمی فالون» و «استیون کولبر» کمدینهای آمریکایی منتقد ترامپ دیده میشوند که تکه کارتنی در دست دارند و روی آن نوشته شده است: «بی استعداد، بیمزه، قبلا کمدین بودم و حالا احتیاج به پول دارم».
در یک تصویر دیگر، او با یک کلاه روی سرش دیده میشود که روی آن نوشته شده «ترامپ ۲۰۲۸». هنوز مشخص نیست مقصود وی از ارسال این حجم از تصاویر هوش مصنوعی در شبکههای اجتماعی چیست.
منبع: تروث سوشال