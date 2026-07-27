حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در جریان سفر خود به شهر مقدس قم در دیدار با قضات و کارکنان قضایی قم گفت:امور قضایی را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و مراجعان را تکریم کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با از قضات و کارکنان قضایی قم، با تاکید بر اینکه در مقطعی خاص از تاریخ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم، اظهار کرد: به برکت خون مطهر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر و در صدر آنها امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، بعثت ملت رقم خورد و اتحاد و انسجام زایدالوصفی در ایران اسلامی پدید آمد. همه ما موظف و مکلف هستیم تا از این دستاورد مقدس، پاسداری و صیانت کنیم. 

رئیس دستگاه قضا، شکرانه‌ی نعمت ظفرمندی بر دشمن را خدمت بی‌منت به مردم دانست و تصریح کرد: ملت مبعوث شده‌ی ما با حضور دشمن‌شکن خود در میدان، ابرقدرت مادی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار و متجاوز را به زانو درآورد. این ملت گرانقدر و مجاهد شایسته‌ی دریافت برترین و بهترین خدمات است؛ ما به عنوان خادمان مردم در سنگر قضا، برای خدمت بی‌منت به این مردم، نباید شب و روز بشناسیم و ضروری است پیوسته به آحاد مردم خدمت کنیم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: توقع و انتظار مردم از ما، توقع بالایی نیست؛ مردم از ما می‌خواهند که امورات قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتاً خواسته‌ی بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم. 

قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت حُسن‌خلق با مردم، خاطرنشان کرد: همه ما مسئولان و کارکنان قضایی، موظف و مکلف هستیم که با مردم و عموم مراجعان به دستگاه قضایی، فارغ از هر جایگاهی که دارند، حُسن‌خلق داشته باشیم؛ اینکه با مردم حُسن‌خلق داشته باشیم، نه نیاز به بودجه و اعتبار دارد و نه نیاز به تجهیزات؛ صرفاً باید با متانت و صبوری و زبان نرم و لیّن، مردم و مراجعان را تکریم کنیم. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به جهاد همکاران قضایی طی بیش از یک سال اخیر اظهار کرد: طی بیش از یک سال اخیر که کشور ما دو جنگ تحمیلی و یک کودتا را پشت سر گذاشته است، حقیقتاً قاطبه همکاران قضایی ما، جهاد کردند و بعضاً حتی در زیر بمباران دشمن نیز به محل کار مراجعه کردند و اجازه ندادند که کار مردم روی زمین بماند. 

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در این نشست، توصیه‌هایی تخصصی درخصوص اتقان آرای صادره از محاکم قضایی ارائه کرد.
منبع:صدا و سیما
برچسب ها: قوه قضاییه ، عدالت
خبرهای مرتبط
محسنی اژه‌ای خبر داد؛
تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ متخلف ارزی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد قاطعانه و بازدارنده با اخلالگران امنیت و اقتصاد، مطالبه مردم است
پیشینه خدمت هزارساله سقایی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بر پایه اسناد نویافته
پرنیان در آستانه انتقال کلید؛ پایان چشم انتظاری سه هزار و ۱۵۰ خانواده یا شروع یک چالش جدید؟
تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ متخلف ارزی در کشور
تاکید رئیس دستگاه قضا بر رعایت عدالت و تکریم مراجعان
برخورد با نانوایی‌های غیرمجاز در قم تشدید شد
آخرین اخبار
تاکید رئیس دستگاه قضا بر رعایت عدالت و تکریم مراجعان
پیشینه خدمت هزارساله سقایی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بر پایه اسناد نویافته
پرنیان در آستانه انتقال کلید؛ پایان چشم انتظاری سه هزار و ۱۵۰ خانواده یا شروع یک چالش جدید؟
تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ متخلف ارزی در کشور
برخورد با نانوایی‌های غیرمجاز در قم تشدید شد
برخورد قاطعانه و بازدارنده با اخلالگران امنیت و اقتصاد، مطالبه مردم است
رفع افت ولتاژ برق و تکمیل زیرساخت‌های ونارچ دنبال می شود
جلوه هایی از شکوه ماندگار هنر اصیل سفالگری قم+فیلم
برای کاهش انباشت پرونده‌ها به ابتکارات فقهی حوزه نیاز داریم
راه‌اندازی بخش «اعلام مغایرت ساعت خاموشی» برای رسیدگی به گزارش‌های مشترکان
ورزش بانوان استان قم در مسیر توسعه/ ۱۱۰ باشگاه اختصاصی و ۴۸ مجوز جدید در چهار ماه
رئیس قوه قضاییه بارگاه مطهر کریمه اهل بیت (ع) را زیارت کرد/گفت‌وگوی بدون واسطه با زائران