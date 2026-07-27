کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی روز یکشنبه در نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین که با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور و استانداران سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: مردم استان کردستان همانند سال‌های گذشته، امسال نیز افتخار میزبانی شایسته از زائران اربعین را دارند.

وی با تأکید بر ویژگی‌های مرز باشماق برای تردد زائران اربعین افزود: مرز باشماق به دلیل برخورداری از امنیت پایدار مرزی و شرایط آب‌وهوایی مناسب، یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائرانی است که از استان‌های مختلف کشور راهی عتبات عالیات می‌شوند.

استاندار کردستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از زائران استان‌های مرکزی، غربی، شمالی و جنوبی کشور برای سفر به عراق، از مسیر استان کردستان عبور می‌کنند و مورد استقبال و پذیرایی مردم مهمان‌نواز این استان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از تجربه سال‌های گذشته و برگزاری نشست‌های متعدد، گفت: امسال بخشی از مشکلات زیرساختی برطرف شده و تفکیک مسیر تردد بازرگانان و زائران در ورودی و خروجی مرز باشماق نیز انجام شده است.

استاندار کردستان افزود: بیش از ۸۰ موکب در مسیر تردد زائران در استان و پنج موکب با مدیریت استان نیز در کشور عراق آماده ارائه خدمات به زائران اربعین هستند.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه امکان اسکان هفت هزار نفر در شهرستان مریوان فراهم شده است، اظهار کرد: در سایر شهر‌های استان نیز هیچ محدودیتی برای اسکان زائران وجود ندارد.

وی اربعین را نماد وحدت امت اسلامی دانست و گفت: این رویداد عظیم معنوی، فرصت ارزشمندی برای تقویت همبستگی و انسجام ملی است.

در این نشست وبیناری، آخرین وضعیت آمادگی استان‌های مرزی برای میزبانی از زائران اربعین بررسی شد و بر ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجهیز و آماده‌سازی مواکب، ارائه خدمات مطلوب، تأمین امنیت و آرامش و تسهیل تردد زائران کربلای معلی تأکید شد.

منبع: استانداری کردستان