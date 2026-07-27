مداح اهل بیت (ع) گفت: ما باید در بزنگاه‌ها اخبار صحیح را منتقل کنیم. برای اولین‌بار می‌گویم که اعلام خبر شهادت حضرت آقا از زبان قاتل ایشان اشتباه رسانه‌ای بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدحسین پویانفر، مداح اهل بیت (ع) در حاشیه مراسم تجدید عهد مدیران و خبرنگاران با رهبر شهید ایران وظیفه اکنون آحاد جامعه را همدلی و انسجام ملی در شرایط جنگی دانست و در واکنش به تهدیدات و یاوه‌گویی‌های دشمن گفت: دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. دشمن تصور می‌کرد با شهادت حضرت آقا می‌تواند بزرگترین ضربه را به ما بزند. اما دیدیم چقدر نظام و مردم‌مان استوار ایستادند. مهم این است که دل‌هایمان کنار هم باشد و همدل باشیم. نگذاریم بین‌مان خللی به وجود بیاید. 

پویانفر در بخش دیگر گفت‌و‌گو به عدم ورود مداحان به یکسری مباحث و مصادیق اشاره کرد و افزود: ما باید از اصول انقلاب اسلامی دفاع کنیم. ورود به مصادیق سبب ایجاد اختلاف می‌شود. ما مداحان ذره‌ای از شبکه متدینین هستیم. قطعاً آنها پیشگام هستند و نباید تصور کنیم ما جلودار هستیم. مردم و شبکه متدینین نقش خود را بسیار خوب تعریف کردند، ما نیز ذره‌ای از این شبکه هستیم. وظیفه ما دفاع از انقلاب اسلامی است. هر کدام از ما سلیقه‌ای داریم، ولی دلیل نمی‌شود از تریبون خود برای بیان سلایق استفاده کنیم.

این مداح اهل بیت (ع) درباره نقصان‌هایی که در مقاطعی در رسانه به وجود آمده و سبب فاصله گرفتن مردم شده، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر بخصوص در رسانه، ارتباطمان را با اقشار مختلف کشور از دست دادیم. هرچقدر هم نخبگان تذکر دادند، این موضوع جدی گرفته نشد. در زمان جنگ چقدر گفته شد خبر داشتید این پل را داشتیم. خبر داشتید بزرگترین آب‌شیرین‌کن را داشتیم. خب این بی‌خبری مردم بخاطر عملکرد ضعیف رسانه است. اگر مردم اعتمادشان را از رسانه از دست بدهند، اتفاقات بدی می‌افتد. اکنون می‌بینید چطور شبکه‌های معاند بخشی از مردم ما را درگیر کرده‌اند. 

وی با تاکید بر اینکه ما باید در بزنگاه‌ها اخبار صحیح را منتقل کنیم، تصریح کرد: برای اولین‌بار می‌گویم که اعلام خبر شهادت حضرت آقا از زبان قاتل آقا اشتباه رسانه‌ای بود.

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برچسب ها: پویانفر ، رهبر انقلاب ، رسانه‌های معاند
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