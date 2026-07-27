باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضادشتیزاده، با اشاره به تخریب بخشی از محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کیلومتر ۱۹ بر اثر اقدام خرابکارانه گروهک تروریستی، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تعداد ۸ دستگاه ماشین آلات راهداری به محل اعزام شدند و عملیات بازگشایی و ترمیم مسیر را آغاز کردند.
وی با تأکید بر اهمیت این محور به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی استان، تصریح کرد: با پایان عملیات اضطراری، تردد وسایل نقلیه در این مسیر بدون وقفه برقرار شد و هماکنون عبور و مرور در محور زاهدان–خاش در جریان است.
دشتی زاده همچنین خاطرنشان کرد: این حادثه هیچگونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت و نیروهای راهداری با حضور سریع و هماهنگ، ضمن ایمنسازی مسیر، شرایط را در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگرداندند.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان از تلاش و آمادگی نیروهای راهداری استان در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری شبکه راههای استان قدردانی کرد و بر تداوم خدمترسانی شبانهروزی به کاربران جادهای تأکید نمود.
منبع حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان