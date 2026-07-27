رحیم پور کارشناس فوتبال درباره وضعیت تیم ملی امید قبل از بازی های آسیایی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت تیم ملی امید اظهار کرد: تیم ملی امید کارش را با امید روانخواه شروع کرد و سبک و سیاقی که روانخواه داشت، مالکیت توپ بود. البته او با توجه به شرایط بازی مجبور بود، تغییر تاکنیک بدهد و با استفاده از توپ‌های بلند به خط حمله حریف برسد. عدم گلزنی باعث شد که زحمات روانخواه دیده نشود.

او افزود: به هر حال مشکلاتی که برای روانخواه وجود داشت، این مشکلات برای حسین عبدی هم خواهد بود. در مجموع عمده مشکلاتی که تیم ملی امید در این سال‌ها داشته است، عدم همکاری باشگاه‌ها با تیم ملی امید بوده است.

رحیم پور تصریح کرد: البته یادمان باشد که مطمئنا حسین عبدی سبک و سیاق روانخواه را انجام نخواهد داد و به طور حتم را روش خودش ادامه خواهد داد. سال هاست که تیم ملی امید با مربی داخلی و خارجی نتیجه لاز م را به دست نیاورد و به اهدافی که از قبل برنامه ریزی شده بود نرسیده است . ایجاد تنش و فشار ذهنی در بین کادر فنی و بازیکنان وجود داشته است و این موضوع می‌تواند مثل چاقوی دولبه باشد و باعث انگیزه قوی بین بازیکنان شود.

کارشناس فوتبال بیان کرد: شرایط فعلی کشور به صورتی بوده است که در حال حاضر به تیم ملی امید کمک کرده است، تا بتواند اردوی خود را برگزار کند. باشگاه‌ها تا قبل از مسابقات، همکاری لازم را با تیم ملی بزرگسال و امید انجام می‌دهند. مهم این است که وقتی بازی‌ها شروع می‌شود، باشگاه‌ها با تیم ملی امید همکاری کنند، اما می‌بینیم که برخی از باشگاه‌ها به تعهدات خود در قبال تیم ملی امید عمل کردند، اما از آن طرف نیز خیلی از باشگاه‌ها با تیم ملی امید همکاری نمی‌کنند و بازیکن به تیم ملی نمی‌دهند.

او افزود: تیم‌های پایه معمولا در حال تغییر هستند و مثل تیم ملی بزرگسالان ثابت نیستند، چون سن بازیکنان تغییر می‌کند. شما بازیکنی مثل مسی را می‌بینید که ۱۰ الی ۱۵ سال می‌تواند در ترکیب تیم آرژانتین باشد. البته کار برای سرمربیان تیم‌های پایه برای هماهنگی و جمع کردن بازیکنان سخت است.

رحیم پور اظهار کرد: اردوی ترکیه باکیفیت بوده است و این موضوع را تا الان ندیده بودم. ما استعداد یاب ماهر در سراسر کشور داریم و بازیکنان فعلی ماحصل تلاش مربیان گمنامی هستند که کمتر کسی به آن پرداخته‌اند. باید همیشه قدردان زحمات مربیان گمنامی باشیم که با کمترین امکانات و با از خود گذشتگی بسیار باعث رشد و پیشرفت بازیکنان شدند. خیلی از این مربیان از خانواده خود گذشتند و مسائل مالی را در جهت رشد بازیکنان خود هزینه کردند، اما متاسفانه کمتر دیده شدند.

کارشناس فوتبال بیان کرد: حسین عبدی کارش را با تیم ملی نوجوانان شروع کرد که ماحصل آن در مسابقات جام جهانی این شد که برابر برزیل با نتیجه ۳ بر ۲ باختند و هر ۳ در مرحله بعدی اوت شدند. یادمان باشد که در فوتبال پایه وضعیت به این گونه هست که شاید کشور‌های دیگر از بازیکنان صغر سن استفاده کنند و این بازیکنان بیشترین تاثیر را می‌توانند بگذارند.

او افزود: تیم ملی امید با قرعه کشی که انجام شده است، با ۳ تیم خوب قرار گرفته است و معمولا این تیم ها، بازیکنان خوبی دارند. تیم کره شمالی معمولا تیمی هست که به خاطر سیستم نظامی این کشور از دیسیپلین برخوردا رهستند و میزان دوندگی بالایی دارند و می‌توانند منسجم بازی کنند، اما شاید از فوتبال روز دنیا عقب باشند . تیم ملی چین همیشه تیم‌های خوبی در مسابقات آسیایی داشته است. این تیم از بازیکنانی استفاده می‌کند که در سوپرلیگ ترکیه حضور داشتند. چین مقهور توانایی‌های فوتبالیست‌های ما در همه رده‌های سنی بوده است و هست. همیشه تیم‌های ملی چین به ما باخته‌اند. تیم امارات هم خوب است و بستگی به روش بازی دارد.

رحیم پور بیان کرد: جام جهانی به ما نشان داد که دیگر سیستم دفاعی و استفاده از ضد حمله دیگر جواب نمی‌دهد. به هر حال بخش‌های مختلفی در زمین وجود دارد که مربیان باید برای تک تک لحظات، برنامه یزی لازم را انجام بدهند.

کارشناس فوتبال اظهار کرد: البته بازیکنانی هستند که دیده نمی‌شوند. بازیکنان خوبی در تیم ملی امید داشتیم که هم در تیم ملی و هم در تیم سابق خود فیکس بازی می‌کردند. امسال هم چنین شرایطی را متقابلا داریم. مجتبی فخریان گلزنی در ذاتش است و او به تیم ملی امید می‌تواند کمک کند.

او خاطر نشان کرد: قاعدتا عبدی و همکارانش با توجه به ضعفی که در دوران مربیگری روانخواه وجود داشت و مهمترینش تمام کنندگی و گلزنی بود که باید روی این مسئله بیشتر کار کنند و در خط دفاعی انسجام لازم را به دست آورند. ما شرایط خوبی داریم.

رحیم پور بیان کرد: به طور معمول تیم ملی آلمان، مدیران فوتبال خود را از بین بازیکنان سابق که پیشکسوت هستند ودارای علم و دانش فنی هستند استفاده می‌کند. اگر ما هم بتوانیم در این مسیر گام برداریم و از مربی روی نیمکت استفاده کنیم که فشار کمتری بر روی او هست، خیلی خوب است. من فکر می‌کنم بازیکنان سابق که در سن بالایی هستند، باید به عنوان مدیر تیم انتخاب شوند.

کارشناس فوتبال خاطر نشان کرد: در این رقابت‌ها خیلی مهم است که رقبای ما چقدر خوب هستند و دارای چه ویژگی‌ها و نقاط ضعفی هستند. البته ما باید ببینیم که ما در برابر حریفان خود چه توانمندی‌هایی داریم، تا توانمندی‌های حریف را عوض کنیم. اسپانیا شگفتی را در جام جهانی رقم زد و تیم ملی فرانسه را با همه ستاره هایش شکست داد.

او بیان کرد: جام جهانی ۲۰۲۶ به ما نشان داد که فوتبال فردی تمام یافته است. اما کار تیمی اسپانیا باعث شد که کار جمعی بر کار فردی غلبه کند. براین اساس تیم‌های ملی رده‌های پایه ما باید بر کار تیمی تسلط پیدا کنند و نحوه استفاده از فرصت‌ها را بلد باشند و بدانند، که در مقابل هر تیم با کار تیمی می توانند موفق شوند.