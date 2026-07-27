اخباری و محمد حسین کاظمیان با عقد قراردادی به تیم فوتبال گل گهر سیرجان پیوستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- در حالی که هواداران پرسپولیس منتظر بودند که محمدرضا اخباری دروازه بان سابق سپاهان با سرخپوشان قرارداد ببندد، اما این گلر در چرخش ۱۸۰ درجه ای به تیم فوتبال گل گهر پیوست تا فصل آینده را در این تیم بازی کند. 

به هر حال اخباری از این هراس داشت که با وجود پیام نیازمند درون دروازه پرسپولیس به او بازی نرسد و با وجود اینکه تارتار در تماس با این دروازه بان قول داد که از این گلر هم در بازی ها استفاده کند، اما اخباری تصمیم گرفت که به تیم گل گهر بپیوندد.

علاوه براین، محمد حسین کاظمیان هم با عقد قراردی به گل گهر پیوست.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
احسنت بهترین کارو کرد
۱
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