باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - قلی زاده فرماندار شهرستان خوسف با اشاره به بحران آب در این شهرستان، از جذب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبرسانی خبر داد و گفت: پارسال بیشترین سهم اعتبارات شهرستان به حوزه آب اختصاص یافت.

او افزود: از این میزان، ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و مابقی از اعتبارات ملی تأمین شده است.

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قلی‌زاده همچنین به افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان از ۱۴۸ میلیارد تومان در پارسال به ۱۵۶ میلیارد تومان در امسال اشاره کرد و ادامه داد: این رقم تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز پروژه‌های عمرانی را پوشش می‌دهد و بخش عمده تأمین مالی طرح‌ها به جذب اعتبارات ملی وابسته است.

فرماندار خوسف تصریح کرد: ملاک اصلی ارزیابی عملکرد مدیران، میزان جذب اعتبارات ملی است و مدیران باید در این زمینه فعالانه عمل کنند.