مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از تحقق تعهد ماهانه جوجه ریزی در این شهرستان به میزان ۲۰۴ درصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: در تیر امسال بیش از ۴۶۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری شهرستان سربیشه انجام شد.

او افزود: این رقم نه تنها بیانگر تحقق ۲۰۴ درصدی تعهدات ماهانه است، همچنین نشان‌دهنده افزایش ۱۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

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محمدی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود با پایان دوره پرورش این حجم از جوجه‌ریزی، بیش از ۸۴۰ تن گوشت سفید باکیفیت به چرخه مصرف وارد شود که نقش بسزایی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی استان خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه عنوان کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری، از ارکان راهبردی سازمان جهاد کشاورزی برای تقویت امنیت غذایی بوده و تلاش ما بر این است تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تقویت هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، این روند تولید را حفظ کنیم.