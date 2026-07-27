مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم از برداشت ۴۰۰ تن آلبالو از ۴۰ هکتار باغات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسین شریفزادگان،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم امروز در گفتوگو با خبرنگار ما، آخرین وضعیت باغات آلبالوی استان را تشریح کرد گفت: سطح زیر کشت آلبالو در استان قم حدود ۴۰ هکتار برآورد میشود که با توجه به میانگین عملکرد، پیشبینی میشود امسال ۴۰۰ تن محصول از این باغات برداشت شود.
او افزود: عمدهترین مناطق کشت این محصول، مناطق معتدل کوهستانی قاهان، دستجرد و کهک هستند که بهدلیل شرایط اقلیمی مساعد، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند.
تنوع ارقام و تأکید بر سازگاری منطقهای
شریفزادگان با اشاره به تنوع ارقام موجود در باغات استان گفت: ارقام محلی، آلبالوی اصفهان و آلبالوی بلغار از جمله گونههای رایج در باغات استان هستند، اما انتخاب رقم مناسب باید بر اساس سازگاری منطقهای و شرایط اقلیمی هر شهرستان صورت گیرد تا بیشترین بهرهوری حاصل شود.
هشدار اقلیمی با توجه به لزوم جایگزینی ارقام مقاوم به گرما
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم با تأکید بر تأثیرات تغییرات اقلیمی بر باغات استان، هشدار داد: افزایش دما و تنشهای گرمایی در سالهای اخیر، باغداران را ناگزیر به تجدیدنظر در الگوی کشت کرده است و ضروری است ارقام حساس به گرما با گونههای مقاومتر جایگزین شوند.
او در این خصوص تصریح کرد: برای مثال رقم «آلبالوی مجارستان» در مواجهه با تنش گرمایی، عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر ارقام دارد و میتواند گزینه مناسبی برای مناطق گرمسیر استان باشد، البته انتخاب هر رقمی باید با مشاوره کارشناسان و بر اساس سازگاری منطقهای انجام شود.
شریفزادگان گفت: درختان آلبالو در قم غالباً بهصورت مخلوط با درختان گیلاس کشت میشوند و این تدبیر فنی، نقش کلیدی در گردهافشانی درختان گیلاس ایفا میکند که خود به افزایش کمی و کیفی تولید گیلاس در استان کمک شایانی کرده است. او این همنشینی را یک مزیت اکولوژیک و اقتصادی برای باغداران دانست.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه طعم ترش آلبالو، آن را به محصولی ایدهآل برای فرآوری تبدیل کرده است، خاطرنشان کرد: در سطح جهانی حدود ۸۵ درصد از تولید آلبالو به صنایع تبدیلی نظیر کنسانتره، مربا، کمپوت، خشکبار و آبمیوه وارد میشود و این رقم نشاندهنده ظرفیت بالای این محصول برای ایجاد ارزش افزوده است.
او افزود: در ایران نیز طی سالهای اخیر نگاه به این بخش مثبت بوده و توجه بیشتری به فرآوری آلبالو شده است، اما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داریم و نیازمند حمایت جدیتر از سوی نهادهای متولی برای احداث و توسعه واحدهای فرآوری هستیم.
شریفزادگان تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات و جلوگیری از افت قیمت در زمان وفور تولید، اشتغالزایی پایدار را نیز به همراه خواهد داشت و در این مسیر نیازمند تسهیلات بانکی هدفمند و مشوقهای سرمایهگذاری هستیم.
زمان برداشت بر اساس رقم کشتشده
شریفزادگان در پایان گفت: عملیات چیدن آلبالو در استان قم بسته به رقم کشتشده (زودرس یا دیررس)، از اوایل تیرماه آغاز و حداکثر تا اواسط مردادماه ادامه مییابد و باغداران باید با مدیریت زمان و برنامهریزی دقیق، نسبت به جمعآوری بهموقع محصول و کاهش ریزش میوه اقدام کنند تا بیشترین بهرهوری از باغات خود داشته باشند.
استان قم با وجود سطح زیر کشت محدود ۴۰ هکتاری، پتانسیل تولید ۴۰۰ تن آلبالو را دارد که با مدیریت صحیح ارقام، توجه به تغییرات اقلیمی، بهرهگیری از مزیت کشت مخلوط با گیلاس و توسعه صنایع تبدیلی، میتواند به قطب تولید و فرآوری این محصول در منطقه مرکزی کشور تبدیل شود. تحقق این مهم نیازمند عزم جدی باغداران، حمایت دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاری در زنجیره ارزش آلبالو است.