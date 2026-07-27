روزنامه‌های امروز به پاسخ رهبر انقلاب به نامه دبیرکل و رزمندگان حزب‌الله لبنان پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیعت حزب‌الله با رهبر انقلاب، پاس گل دولت به تولید، راه تنبیه دلقک  و دومینوی جنگ از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

خراسان

کیهان

فرهیختگان

وطن امروز

همشهری

صبح نو

جوان

ایران

قدس

چارسوق

تعادل

اعتماد

نوبنیاد

جمهوری اسلامی

سازندگی

عصر ایرانیان

گل

ابرار ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
درخصوص بازنگری درخصوص پرداخت یارانه خانوار هم رسیدگی وپی گیری شود چون برخی یارانه آنها قطع گردید .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mroops
۰۹:۴۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خیلی دوست دارم بدونم سازندگی با این خبرهاش دنبال چی هست؟!؟!؟!
۰
۳
پاسخ دادن
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
آخرین اخبار
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود
دعا و یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده بدرقه راه مردم است
خرج از سرمایه رهبری، به نام وفاق
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
محمدرضا عارف: دست برتر در دیپلماسی با ایران است
ورود دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس
مصادیق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تعیین شد
روایت فرمانده پدافند هوایی از نقش شهدای سوباشی در اقتدار ایران
انتقام خون شهدای این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد
بقایی: اقدام اوکراین در حمله به کشتی تجاری ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند/ بزرگ‌ترهای زلنسکی مراقب باشند که پیامدهای اقداماتش دامن‌گیرشان نشود
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت
ارتش: به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ شدید و کوبنده می‌دهیم
ایران اقدامات علیه خود را بدون پاسخ نخواهد گذاشت
مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز ادامه دارد