\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0639\u062a \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u067e\u0627\u0633 \u06af\u0644 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u060c \u0631\u0627\u0647 \u062a\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u062f\u0644\u0642\u06a9 \u00a0\u0648 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646\u0648\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0