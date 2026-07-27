باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در راستای پوشش خبری فعالیتهای اربعین حسینی، هیئت خبرنگاران آذربایجان غربی در توری خبری که با همکاری عتبات عالیات، بسیج رسانه و راهداری استان؛ با هدف روایت خدمات موکبداران در مرز بازرگان و خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی در موکب های مستقر در این شهرستان و روند رسیدگی ستاد اربعین در شمال استان برگزار شد؛ بازدید کردند.
سفر ما از سپیدهدم و از ترمینال ارومیه آغاز شد؛ ساعت ۷ صبح؛ زمانی که خورشید هنوز در حال بیدار شدن بود، اما دلهای خادمان، پیش از خورشید، برای میهمانانِ حسین (ع) بیدار بود.
نجوایِ اشک در موکب العقیله؛ جایی که معنای خدمت بازتعریف میشود
نخستین ایستگاه، موکب عظیم العقیله در ورودی خوی بود؛ جایی که بوی چایِ تازه و گرمایِ صبحانه، آغوشِ میزبانی را باز میکرد و خستگی جاده را از تن می زدود.
در میانه این شکوه، با مردی روبرو شدیم که کلمه موکبدار برای او، نه یک عنوان شغلی، که یک مقامِ قدسی است. حجت اسحقی، مردی که چشمانش در برابرِ عظمتِ خدمت، از اشکِ شوق لبریز است، از میزبانی در فضایی ۱۰۰۰ متر مربعی میگوید که در نگاه او، گویی تمامِ کربلا را در خود جای داده است. او با صدایی که از عمقِ ایمان میآید، میگوید: ما اینجا برای نان یا نام نیامدهایم؛ ما اینجا آمدهایم تا ذرهای از خاکِ پای زائران را با چشمهایمان برداریم. وقتی میشنویم که ۳۵۰ روحِ مشتاق، روزانه بیش از ۳۰۰ پرس غذا را با دستانی لرزان از سرِ شوق آماده میکنند، میفهمیم که در موکب العقیله، هر لقمهی غذا، با عرقِ جبین و اشکِ خادمان، مزهی عشق گرفته است.
موکب بقیه الله؛ پناهگاهی برای زائرانِ فرامرزی در دلِ بازرگان
مسیرِ عشق، ما را به مرز بازرگان کشاند؛ جایی که در مقابل موکب بقیه الله ارومیه، منظرهای بینظیر از پیوندِ فرهنگها و ادیان در مسیرِ رسیدن به کربلا پدیدار بود. زائرانی که از خاکهای دوردستِ ترکیه، جمهوری آذربایجان و حتی گرجستان، با قلبی سرشار از اشتیاق وارد ایران میشدند، در اینجا آرام میگرفتند.
زهرا علینژاد، از خادمانِ خستگیناپذیر این موکب، که از نخستین روزهای تیرماه تا دهه اول مرداد، در این مسیر مستقر است، با چهرهای که تضادِ میانِ اشک و لبخند را به رخ میکشید، میگوید: حس و حالی که در این میان تجربه میکنیم، فراتر از کلمات است؛ از اسکانِ شبانه گرفته تا وعدههای گرم غذا، توزیع میوههای تازه و فراهم کردنِ امکانات بهداشتی، همگی در موکب بقیه الله، نه به عنوان یک وظیفه، بلکه به عنوان تجلیِ عشق انجام میشود و در نهایت پناهگاهی امن برای زائران فرامرزی فراهم می کند تا مسیرِ عشق، با سختیهای جاده، تلخ نشود.