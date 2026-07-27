باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر بامداد امروز، دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۰۵:۰۳:۴۴ حوالی اندیمشک در استان خوزستان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۴۸.۲۱ درجه طول شرقی و ۳۲.۵۲ درجه عرض شمالی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری اندیمشک، ۱۸ کیلومتری حسینیه و ۲۳ کیلومتری دزفول قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: مرکز لرزه‌نگاری