باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر بامداد امروز، دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۰۵:۰۳:۴۴ حوالی اندیمشک در استان خوزستان را لرزاند.
این زمینلرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۴۸.۲۱ درجه طول شرقی و ۳۲.۵۲ درجه عرض شمالی به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش، کانون زمینلرزه در ۱۴ کیلومتری اندیمشک، ۱۸ کیلومتری حسینیه و ۲۳ کیلومتری دزفول قرار داشته است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: مرکز لرزهنگاری