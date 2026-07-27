باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان با اشاره به اینکه هدف اصلی شهرداری در سال جاری، ایجاد پایداری مالی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همزمان ارتقای کیفیت خدمات شهری است، اظهار کرد: تلاش‌های بی‌وقفه مدیریت شهری تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود؛ بلکه تمرکز اصلی ما بر ایجاد چرخه تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق مجتمع‌های تجاری و در عین حال، ارتقای امنیت و رفاه شهروندان در فضا‌های عمومی است.

وی از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های جاری شهر خبر داد و گفت: در راستای ایجاد زیرساخت‌های خدماتی مدرن، مجموعه تجاری خدماتی در محدوده پارک لاله با متراژ ۲۲۰ مترمربع و اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، با پیشرفت ۱۰۰ درصدی به اتمام رسیده و هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

شهردار شهرکرد افزود: همچنین پروژه هایپر کالا در بلوار امام رضا (ع) که در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع با پیشرفت ۶۵ درصدی در حال احداث است، گام مهمی در جهت تحول بازار‌های محلی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: پروژه ساخت پل عابر پیاده در بلوار آزادی نیز، با پیشرفت ۹۵ درصدی و در مراحل نهایی خود قرار دارد و پل عابر پیاده در خیابان کاشانی در مرحله نصب قرار دارد تا امنیت عبور و مرور شهروندان در این مسیر پرتردد تضمین شود.

واحدیان گفت: برای احداث این دو پل عابر پیاده ۱۳ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

شهردار شهرکرد با اشاره به توجه ویژه به رفاه شهروندان در فضا‌های تفریحی، از بهره‌برداری از پروژه چمن مصنوعی پارک تهلیجان خبر داد و گفت: این پروژه در ماه گذشته با اعتبار ۵ میلیارد تومان و با هدف فراهم آوردن محیطی مطلوب برای شهروندان به بهره‌برداری رسید.

واحدیان تاکید کرد: این پروژه‌ها تنها بخشی از برنامه‌های جامع شهرداری برای تبدیل شهرکرد به شهری مدرن، پویا و با کیفیت زندگی بالا است.