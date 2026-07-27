بنابر گفته مسئولان، پروژه جهاد آبرسانی اکنون در سال سوم اجرای است و طبق برنامه، تا این مقطع باید ۵۰۰۰ روستا تکمیل می‌شد که آبرسانی به بیش از ۵۰۰۰ روستا عملیاتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - طرح «جهاد آبرسانی» نه تنها به عنوان یک پروژه عمرانی، بلکه به مثابه یک اقدام راهبردی در مدیریت منابع آب و تقویت امنیت اجتماعی در مناطق روستایی تعریف می‌شود. این پروژه با هدف اصلیِ رفع تنش آبی در ۱۰ هزار روستا در دولت سیزدهم پایه‌ریزی شد و بنابر آمار اکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته است؛ دستاوردِ عبور از مرز ۵۰۰۰ روستا، فراتر از آمار، به معنای تزریق امید و بهبود کیفیت زیست در دورترین نقاط جغرافیایی کشور است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مدل‌های همکاری میان‌نهادی محقق شده است.

 تأمین اعتبار به‌موقع که در اظهارات مسئولان به آن اشاره شد، نقطه عطفی است که فقدان آن معمولاً پاشنه آشیل بسیاری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر، چالش اصلی نه در آغاز مسیر، بلکه در استمرار کیفیت خدمات در طول دوره بهره‌برداری است؛ جایی که فرسودگی شبکه‌های توزیع و تغییرات اقلیمی، نیازمندِ ارتقای تکنولوژیک در سیستم‌های انتقال و توزیع آب روستایی است. موفقیت در این مرحله، مستلزم نگاهِ «کل‌نگر» به چرخه آب، از تأمین منابع تا بازچرخانی و مدیریت مصرف در سطح جوامع محلی است.

در ادامه  مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پروژه جهاد آبرسانی که در دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: خوشبختانه یکی از پروژه‌های موفق و به‌موقع ما همین پروژه جهاد آبرسانی است. هدف‌گذاری این پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا بوده است؛ یعنی سالانه ۲۵۰۰ روستا.

او افزود: اکنون در سال سوم اجرای این فرآیند هستیم؛ طبق برنامه، تا این مقطع باید ۵۰۰۰ روستا تکمیل می‌شد که ما آبرسانی به بیش از ۵۰۰۰ روستا را انجام داده‌ایم؛ امسال نیز عدد ۲۵۰۰ روستا را محقق خواهیم کرد.

باقرزاده کریمی ادامه داد: این پروژه بعداً در قالب برنامه پنج‌ساله هفتم قرار گرفت که بر اساس آن، سالانه حدود ۲۰۰۰ روستا هدف‌گذاری شد و ما این عدد را محقق کرده‌ایم.

او درباره منابع اعتباری مورد نیاز این پروژه گفت: عدد دقیق منابع اعتباری مورد نیاز آن اکنون در خاطرم نیست، اما این اطمینان را می‌دهم که پروژه جهاد آبرسانی یکی از معدود پروژه‌هایی در کشور است که به‌موقع و با تأمین اعتبار کافی کار خود را پیش می‌برد؛ امیدواریم در انتهای برنامه هفتم به هدف ۱۰ هزار روستا برسیم.

در نهایت گفتنی است، طرح جهاد آبرسانی به عنوان یک اقدام کلیدی در راستای تأمین آب شرب و بهبود شرایط زندگی در مناطق کم‌آب، نقش مهمی در توسعه پایدار و بهبود بهداشت عمومی ایفا می‌کند.

پیشرفت فیزیکی فراتر از برنامه، حاکی از کارآمدی مدل اجرایی کنونی است؛ با این وجود برای پایداری بلندمدت، باید از مدل پروژه‌محور به مدل نگهداری و بهره‌برداری هوشمند گذار کرد تا از استهلاک سریع تأسیسات جدید جلوگیری شود. موفقیت نهایی در این طرح تنها با تزریق بودجه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند استقرار نظام‌های مدیریت مصرف در روستا‌ها و حفاظت از منابع آبی بالادستی است.

بنابر اعلام مسئولان در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از جمعیت شهری و بیش از ۸۶ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه آب شرب و بهداشت قرار دارند.

برچسب ها: جهاد آبرسانی ، وزارت نیرو
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