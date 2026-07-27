باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - وحید باقری از اجرای طرح جامع نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل و ایمنی‌سازی تردد در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

وی با اشاره به توزیع ۲۱۰ کلاه ایمنی در سطح استان، اظهار داشت: در این طرح، ۳۰۰ نفر از راکبین موتورسوار آموزش‌های لازم را فرا گرفتند و ۵۰ عدد چراغ والف نیز میان آنان توزیع شد. همچنین ۱۳۰ برچسب برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی باری، ۱۳۰ برچسب برای موتورسیکلت‌ها، ۳۵ برچسب برای ناوگان وانت‌بار و ۳۰ برچسب نیز برای ادوات کشاورزی صادر شد.

سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی عملیات پایش در مسافتی بالغ بر ۵۶۱۲ کیلومتر، تعداد ۸۱ فقره تخلف شناسایی و ثبت شد که منجر به کشف ۲۲۲ تن اضافه‌بار گردید. از این میزان، ۷ مورد مربوط به تریلی، ۵۹ مورد مربوط به کامیون و ۱۳ مورد مربوط به کامیونت بوده است.

وی اضافه کرد: این عملیات با بهره‌گیری از ظرفیت ۶ پاسگاه پلیس‌راه، یک قرارگاه پلیس‌راه و یک گشت سیار کنترل و نظارت بر ناوگان، با هدف ارتقاء ایمنی تردد، کاهش تخلفات حادثه‌ساز و حمایت از حقوق کاربران جاده‌ای در محور‌های استان اجرا شده است.