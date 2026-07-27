پرواز مسیر ایلام - مشهد که به سبب شرایط جنگی متوقف شده بود، صبح امروز پس از شش ماه وقفه از سر گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیر فرودگاه شهدای ایلام  اظهار کرد: پرواز مسیر ایلام - مشهد که از بهمن سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد هوا و سپس جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بود، امروز دوباره به چرخه پروازهای فرودگاه شهدای ایلام افزوده شد.

محمدتقی سلجوقی افزود: این پرواز روزهای دوشنبه و پنجشنبه توسط شرکت هواپیمایی زاگرس انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در رایزنی‌ها با شرکت هواپیمایی آساجت، پروازهای این شرکت نیز از فردا در استان ایلام آغاز می‌شود.

سلجوقی توضیح داد: شرکت هواپیمایی آساجت در روزهای جمعه و سه‌شنبه مسافران فرودگاه شهدای ایلام را در مسیر هوایی ایلام به تهران و مشهد جابه‌جا خواهد کرد.

وی یادآور شد: افزایش پروازهای فرودگاه شهدای ایلام برای مسیرهای پرتقاضای مشهد و تهران در طول هفته و افزایش ایرلاین‌ها در حال پیگیری است.

سلجوقی برقراری و تحقق روزانه دست‌کم یک پرواز در مسیر تهران - ایلام را یکی از اهداف فرودگاه شهدای ایلام برشمرد.

در برنامه‌های پروازی هفتگی فرودگاه شهدای ایلام ۱۶ سورتی پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، آسمان و آساجت انجام می‌گیرد.

برچسب ها: پروازها ، فرودگاه ها
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