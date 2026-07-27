نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت این کشور، گفت جنگ با ایران آمریکا را به‌ شدت تضعیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، تاکید کرد که واشنگتن به دلیل جنگ با ایران به طور قابل توجهی تضعیف شده است.

ماسی دولت فعلی آمریکا را به تضعیف دفاع موشکی این کشور، ته کشیدن ذخایر استراتژیک نفت آن و قربانی کردن مردان و زنان آمریکایی برای رژیم تروریستی اسرائیل متهم کرد.

این نماینده جمهوری‌خواه کنگره افزود که دولت آمریکا باعث افزایش قیمت کالا‌های مصرفی و افزایش بدهی عمومی شده و همچنین به خاطر اسرائیل نیاز‌های داخلی آمریکا را نادیده گرفته است.

شایان ذکر است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که جنگ کشورش علیه ایران تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است که حدود ۸ میلیارد دلار نسبت به آخرین تخمین عمومی افزایش داشته است. با این حال، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع خود تایید کرد که هزینه واقعی جنگ علیه ایران بسیار بیشتر از تخمین ارائه شده توسط هگست است.

این تا حدودی به این دلیل است که برآورد فعلی شامل هزینه‌هایی مانند ساخت و ساز نظامی برای پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا نمی‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، ایران و آمریکا ، کنگره آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
میشود بیشتر توضیح بدهید چطور ضعیف شدید آقای توما ماسی.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
احپد
۱۴:۵۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اگه قراره اولین ارتش دنیا با دو ماه جنگ هوایی بشدت ضعیف بشه که دیگه چه کشکی چه پشمی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
آره خیلی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
تروریست های اپستینی
۵
۱۰
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