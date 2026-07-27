باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، صبح دوشنبه ۵ مردادماه گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران به ۱۴۶ هزار و ۵۶۶ نفر رسید.

وی افزود: در این مدت ۱۲۳ هزار و ۴۱۱ زائر ایرانی و یک‌هزار و ۸۰۱ تبعه خارجی از کشور خارج شدند که مجموع خروجی‌ها به ۱۲۵ هزار و ۲۱۲ نفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، ادامه داد: همچنین ۲۰ هزار و ۸۸۲ زائر ایرانی و ۴۷۲ تبعه خارجی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند که مجموع ورودی‌ها ۲۱ هزار و ۳۵۴ نفر بوده است.

دشتی‌پور با اشاره به استمرار موج سفرهای اربعین، خاطرنشان کرد: مرز مهران همچنان انتخاب نخست زائران برای عزیمت به عتبات عالیات است و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات و مدیریت تردد زائران هستند.