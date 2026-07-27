باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان هرمزگان امروز دوشنبه ۵ مردادماه، صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود. با این حال، طی ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران، رعد و برق، صاعقه و در مناطق مستعد بارش تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در مناطق مرتفع، توصیه اکید می‌شود که شهروندان و عشایر از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند. همچنین در پاره‌ای از نقاط مرکزی استان، افزایش سرعت باد منجر به بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا خواهد شد.

در بخش دریایی نیز دریای عمان و تنگه هرمز به‌ویژه در ساعات صبح تا ظهر با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم است. ضروری است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی در این مناطق اندیشیده شود.

بررسی روند دما نشان می‌دهد که از روز سه‌شنبه (فردا) تا پایان هفته، موج جدید گرما در استان حاکم خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود دمای هوا بین ۲ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یابد که این وضعیت در نیمه شرقی استان با وزش باد گرم و خشک و احتمال گرد و غبار همراه خواهد بود.

با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت، توصیه می‌شود جهت مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از گرمازدگی، از ترددهای غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات ظهر اجتناب گردد.

منبع: اداره کل هواشناسی استان هرمزگان