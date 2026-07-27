باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان هرمزگان با حضور آقابیگی مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، صادقی معاون عمرانی استانداری هرمزگان و مدیران عامل صنعت آب و برق استان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حیاتی آب و برق استان در جریان حملات اخیر و همچنین راهکارهای پیشگیرانه و اقدامات جبرانی مورد بررسی قرار گرفت و بر عزم جدی وزارت نیرو برای بازسازی، تجهیز و جبران کامل کمبودها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد.

مدیران عامل صنعت آب و برق هرمزگان نیز در این جلسه با ارائه گزارش‌های فنی، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این حوزه در روزهای اخیر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، با وجود آسیب‌های وارده به شبکه توزیع و تأسیسات، نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در شرایط سخت آب‌وهوایی و گرمای شدید جنوب، توانستند در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات‌رسانی را تداوم بخشند و از بروز قطعی گسترده آب و برق جلوگیری کنند.

در این نشست، اقدامات انجام‌شده از سوی کارکنان صنعت آب و برق در شرایط بحرانی، نمونه‌ای از ایستادگی و پایداری در حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور عنوان شد.

آقابیگی، مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، در این نشست شرایط پیش‌آمده را پیچیده‌ترین نوع رویارویی در ۴۷ سال اخیر توصیف کرد و گفت: دشمن با استفاده از پیشرفته‌ترین ادوات نظامی، زیرساخت‌های ما را هدف قرار داد، اما حضور مردم و رشادت متخصصان این توطئه را خنثی کرد و موجب شد جریان زندگی در شهرها بدون خلل ادامه یابد.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به هرمزگان و تأکید وی بر توجه ویژه به مناطق جنوبی کشور، افزود: با دستور وزیر نیرو، تمامی اولویت‌های استان هرمزگان با حداکثر توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و اجرا خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در پایان با تأکید بر تأمین تجهیزات و جبران خسارت‌ها خاطرنشان کرد: تمامی درخواست‌ها و نیازهای اولویت‌دار مطرح‌شده از سوی مدیران استانی در حوزه وزارت نیرو پیگیری می‌شود تا ضمن بازسازی کامل تأسیسات، هیچ‌گونه کاستی در روند خدمت‌رسانی به مردم هرمزگان باقی نماند.

در پایان این نشست نیز موضوع مدیریت شبکه برق در جزایر استراتژیک و ارائه راهکارهای پدافندی برای مقابله با تهدیدات نوین بررسی شد.

منبع خبر:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان