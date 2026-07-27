باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرمانده قرارگاه مرکزی شهرداری اهواز در پایانه مرزی چذابه از استقرار کامل نیروها، ماشین‌آلات و امکانات شهرداری در این مرز خبر داد و گفت: شهرداری اهواز با بسیج پنج سازمان و دو معاونت، به صورت شبانه‌روزی در حوزه حمل‌ونقل، خدمات شهری، پسماند، امور فرهنگی و رفاهی، خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را بر عهده دارد.

آقاجری اظهار کرد: خداوند را شاکریم که امسال نیز توفیق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب ما شد و در کنار عاشقان حسینی در مرز چذابه حضور داریم.

وی با اشاره به حضور پرشور زائران افزود: با وجود گرمای هوا، زائران با عشق و ارادت مسیر پیاده‌روی اربعین را طی می‌کنند و امیدواریم همه آنان در سلامت کامل به عتبات عالیات مشرف شده و به سلامت به کشور بازگردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی شهرداری اهواز با بیان اینکه این شهرداری همانند سال‌های گذشته به عنوان شهرداری معین مرز چذابه فعالیت می‌کند، گفت: پنج سازمان و دو معاونت شهرداری با تمام ظرفیت در این مرز مستقر شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌کنند

آقاجری با تشریح اقدامات انجام شده بیان کرد: سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز مسئول انتقال زائران از فرودگاه، راه‌آهن و پایانه‌های مسافربری اهواز به مرز چذابه است و علاوه بر ساماندهی خودروهای شخصی و نظارت بر نرخ کرایه‌ها، امسال برای نخستین بار استراحتگاهی ویژه رانندگان نیز در پارکینگ بزرگ چذابه ایجاد کرده است.

۱۴۰ اتوبوس و ۴۰۰ موکب ؛ چذابه آماده اوج تردد اربعین

وی ادامه داد: سازمان اتوبوسرانی نیز با استقرار ۱۴۰ دستگاه اتوبوس در سه مسیر، جابه‌جایی زائران از پارکینگ تا مواکب، از پایان مواکب ایران تا پایانه مرزی و همچنین در مسیر بین مرز ایران و عراق را انجام می‌دهد.

فرمانده قرارگاه مرکزی شهرداری اهواز افزود: سازمان خدمات موتوری با استقرار ماشین‌آلات تخصصی، مسئولیت جمع‌آوری پسماند، حمل زباله، پشتیبانی از مواکب و خدمات عمرانی را بر عهده دارد و معاونت خدمات شهری نیز با استقرار نیروهای خدماتی به صورت شبانه‌روزی، نظافت محیط، شست‌وشوی سرویس‌های بهداشتی و خدمات عمومی را انجام می‌دهد.

وی نصب سایبان به طول ۷۰۰ متر در محدوده مرز عراق را از اقدامات شاخص امسال عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش اثر گرمای هوا و افزایش رفاه زائران اجرا شده است.

آقاجری همچنین از فعالیت معاونت فرهنگی و روابط عمومی شهرداری در فضاسازی محیطی، نصب بنر و بیلبورد، برگزاری مراسم افتتاحیه اربعین و راه‌اندازی موکب فرهنگی برای ارائه خدمات به زائران خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، از شهید مهدی آرویش به عنوان یکی از خادمان اربعین یاد کرد و گفت: خدمت به زائران امام حسین (ع) افتخاری بزرگ است و یاد و نام شهدایی که در این مسیر خدمت کردند، همواره ماندگار خواهد بود.

۵۵۲ هزار زائر از شلمچه و چذابه عبور کردند

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان نیز با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اعلام کرد: از آغاز طرح اربعین تاکنون بیش از ۴۵۵ هزار نفر از مرز شلمچه و نزدیک به ۹۷ هزار نفر از مرز چذابه تردد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه روند تردد زائران در روزهای اخیر افزایشی بوده است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و دیگر زائران رقم بزنند.

از ۹۰ هکتار پارکینگ تا ۴۴ گیت خروجی؛ چذابه مهیای موج بازگشت زائران

همچنین فرماندار دشت آزادگان از آمادگی کامل زیرساخت‌های مرز چذابه خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ هکتار پارکینگ، صدها موکب خدمات‌رسان، سایبان، مه‌پاش، امکانات رفاهی و ۴۴ گیت خروجی برای تسهیل تردد زائران در این مرز پیش‌بینی شده است.

مرز چذابه یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی در جنوب غرب کشور است که هر ساله میزبان ده‌ها هزار زائر از سراسر ایران برای عزیمت به عتبات عالیات می‌شود.