خواهر رهبر کره شمالی گفت که توانایی هسته‌ای این کشور «به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز دوشنبه گفت که توانایی هسته‌ای این کشور «به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد».

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم گفت: «موضع [کره شمالی] مبنی بر اینکه بازدارندگی هسته‌ای سپر نهایی برای حاکمیت ملی و تضمین عالی برای دفاع از حاکمیت است، قاطع و روشن است.»

او خاطرنشان کرد که «جایگاه و اهمیت وجود [کره شمالی] به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مسئول برای حفظ تعادل قدرت و تضمین امنیت ژئوپلیتیکی در داخل و خارج از شبه جزیره کره، قطعی و برگشت‌ناپذیر است.»

برچسب ها: کره شمالی ، توانایی هسته ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
بهترین راه بازدارندگی داشتن سلاح هسته ای است لازم نیست استفاده شود همین که دشمنان بدانند سلاحهسته ای داریم کافی است
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا شما دیکتاتور ها از زمین محو کنه ، دقیقا مثل فرعن در کره ادعای خدایی میکنه ،داشتن کتاب مقدس جرم میدونه
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
شما کار درستی انجام می دهید . در این دنیای وحشی باید خودت را مجهز کنی تا آرامش داشته باشی
۲
۳
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