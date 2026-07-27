باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز دوشنبه گفت که توانایی هسته‌ای این کشور «به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد».

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم گفت: «موضع [کره شمالی] مبنی بر اینکه بازدارندگی هسته‌ای سپر نهایی برای حاکمیت ملی و تضمین عالی برای دفاع از حاکمیت است، قاطع و روشن است.»

او خاطرنشان کرد که «جایگاه و اهمیت وجود [کره شمالی] به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مسئول برای حفظ تعادل قدرت و تضمین امنیت ژئوپلیتیکی در داخل و خارج از شبه جزیره کره، قطعی و برگشت‌ناپذیر است.»