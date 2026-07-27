فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از نجات یک کودک که در آب های بندرلنگه در حال غرق شدن بودند توسط مرزبانان وظیفه شناس دریابانی بندرلنگه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز آکفوره گفت: اکیپ گشت پیاده پایگاه دریابانی بندرلنگه حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، متوجه می‌شوند، کودکی٣ ساله که به همراه مادرش به ساحل جهت تفریح رفته بودند به علت غفلت والدین، در هنگام شنا در دریا دچار تشنج شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مرزبانان بندرلنگه سریعا با رعایت جوانب ایمنی ، حفاظتی کودک را از آب بیرون کشیده و نجات دادند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه در خاتمه گفت: دریادلان پایگاه دریابانی بندرلنگه ضمن پاسداری و نگهبانی از حریم مرزی کشور در نهایت اقتدار و صلابت آماده هرگونه خدمت به مرزنشینان در خطه نیلگون خلیج همیشه فارس هستند.

برچسب ها: غرق شدگی ، دریابانی
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