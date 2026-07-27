باشگاه خبرنگاران جوان- محسن رضوی صبح دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های دولت برای حمایت از مستأجران، اظهار کرد: با توجه به تفویض اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استان‌ها، شورای مسکن آذربایجان‌شرقی افزایش ۳۰ درصدی را پیشنهاد کرده بود، اما بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و مصوبه سران سه قوه، هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد، چه در بخش ودیعه و چه اجاره ماهانه، در سطح استان ممنوع است.

وی افزود: بر اساس مصوبات موجود، تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران وجود ندارد و این موضوع تنها در شرایط اضطراری و با ارائه مدارک و مستندات قانونی از سوی موجر امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نظارت بر اجرای این مصوبات از طریق سامانه «خودنویس» انجام می‌شود، گفت: این فرآیند با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مستأجران به‌صورت مستمر رصد و کنترل خواهد شد.

رضوی با اشاره به پایان ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در حال حاضر ثبت‌نام جدیدی برای این طرح انجام نمی‌شود و تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح «استیجار» یا «آشیان» است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، قرار است واحد‌های مسکونی آماده خریداری و در اختیار زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش درآمدی قرار گیرد که تاکنون ۲۱۱ واحد خریداری و در سامانه بارگذاری شده و جزئیات واگذاری آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، تسریع در اجرای پروژه‌ها مستلزم مشارکت متقاضیان در تأمین آورده است و تأخیر در پرداخت آورده، روند تحویل واحد‌ها را به تعویق خواهد انداخت.

رضوی در پایان درباره طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد نیز گفت: در این طرح، با تأمین ۵۵ هکتار زمین، ظرفیت ساخت مسکن از یک‌هزار و ۸۰۰ واحد به چهار هزار و ۴۷۲ واحد افزایش یافته و برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز کمک‌های بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.