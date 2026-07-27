باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تجدید عهد مدیران و خبرنگاران با رهبر شهید ایران درباره اعمال قدرت ایران بر تنگه هرمز گفت: ما روی موضع خود در تنگه هرمز ایستاده‌ایم و طبق بند یک تفاهم‌نامه که آمریکایی‌ها به هم زدند، معتقدیم حتماً باید ترتیبات ایرانی رعایت شود. این روز‌ها عمانی‌ها حقی برای خود قائل هستند و پیشنهاداتی ارائه می‌کنند. من نمی‌دانم این پیشنهادات چیست، ولی هر موضوعی که هست، نباید قواعد و نظم ایرانی برای عبور از تنگه هرمز به هم بخورد.

مقدم‌فر در واکنش به توقف چند روزه حملات دشمن آمریکایی گفت: آمریکایی‌ها در این ۱۲ روز بسیار لطمه دیدند. طبق آمار سخنگوی سپاه، آمریکایی‌ها در جدال با ما ضربات انسانی دیدند و آسیب زیادی به ادوات و موقعیتشان وارد شد، که این موضوع در نوع خود بی‌سابقه بوده است؛ اینکه آمریکایی‌ها در یک مدت کوتاه به این شدت ضربه بخورند. طبیعی است که آنها اکنون به دنبال توقف جنگ هستند.

مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دشمن در منطقه به عنوان استراتژی ثابت از سوی نیرو‌های مسلح در نظر گرفته شده و همچنان می‌تواند بازدارندگی سابق را داشته باشد؟ بیان کرد: هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دشمن قطعاً یکی از ابزار‌های ما برای جدال با آمریکاست. ما گفته بودیم که در منطقه پایگاهایشان را می‌زنیم. البته این تقابل فقط محدود به آن نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر حمله به پایگاه‌های دشمن کارساز نبود، اکنون آنقدر فراز و فرود نداشتیم. این نوع حملات قطعاً بازدارندگی دارد و در آینده نیز برنامه‌های دیگری در دست اقدام خواهد بود.