مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران گفت: قطعاً حمله به پایگاه‌های نظامی دشمن یکی از ابزار‌های ما برای جدال با آمریکاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تجدید عهد مدیران و خبرنگاران با رهبر شهید ایران درباره اعمال قدرت ایران بر تنگه هرمز گفت: ما روی موضع خود در تنگه هرمز ایستاده‌ایم و طبق بند یک تفاهم‌نامه که آمریکایی‌ها به هم زدند، معتقدیم حتماً باید ترتیبات ایرانی رعایت شود. این روز‌ها عمانی‌ها حقی برای خود قائل هستند و پیشنهاداتی ارائه می‌کنند. من نمی‌دانم این پیشنهادات چیست، ولی هر موضوعی که هست، نباید قواعد و نظم ایرانی برای عبور از تنگه هرمز به هم بخورد.

مقدم‌فر در واکنش به توقف چند روزه حملات دشمن آمریکایی گفت: آمریکایی‌ها در این ۱۲ روز بسیار لطمه دیدند. طبق آمار سخنگوی سپاه، آمریکایی‌ها در جدال با ما ضربات انسانی دیدند و آسیب زیادی به ادوات و موقعیتشان وارد شد، که این موضوع در نوع خود بی‌سابقه بوده است؛ اینکه آمریکایی‌ها در یک مدت کوتاه به این شدت ضربه بخورند. طبیعی است که آنها اکنون به دنبال توقف جنگ هستند.

مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دشمن در منطقه به عنوان استراتژی ثابت از سوی نیرو‌های مسلح در نظر گرفته شده و همچنان می‌تواند بازدارندگی سابق را داشته باشد؟ بیان کرد: هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دشمن قطعاً یکی از ابزار‌های ما برای جدال با آمریکاست. ما گفته بودیم که در منطقه پایگاهایشان را می‌زنیم. البته این تقابل فقط محدود به آن نمی‌شود. 

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وی خاطرنشان کرد: اگر حمله به پایگاه‌های دشمن کارساز نبود، اکنون آنقدر فراز و فرود نداشتیم. این نوع حملات قطعاً بازدارندگی دارد و در آینده نیز برنامه‌های دیگری در دست اقدام خواهد بود.

برچسب ها: پایگاه دشمن ، قدرت بازدارندگی ، ایالات متحده آمریکا ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
کاری دیگه نکرد جز پایگاه زدن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
بازکردن تنگه هرمز قبل از تثبیت دستآوردها خیانت به خون شهدا و رنج مردمیست که مومنانه پای رنج و سختی و گرانی وبی فردایی ایستاده اند.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اینقدر بزنین تا گورشونو از منطقه گم کنن.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۱۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام بر دلاور مردان سپاه و ارتش
عزیزان فرصت زدن و نابودی اسراییل رو از دست ندیم . اگر الان نابود نشه بعدا بشدت پشیمون خواهیم شد ولی اون موقع دیگه سودی نداره . اسراییل رو بگیریم زیر حمله . ترحم بر گرگ تیز دندان ........
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر سپاه و ارتش
۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
بهزادغیبی
۱۰:۳۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
باید آنقد آمریکا رار زد که بگوید فهمیدم
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
دوباره سناریو قبلی تکرار شد. ترامپ ٱتش بس اعلام کرد و ما هم حملات را متوقف کردیم. چند روز دیگه مهمات میارن و دوباره بهمون حمله می کنن. فقط باید انتظار بکشیم کی حمله می کنن. همه اش استرس است. الان نباید حملات متوقف بشه باید روزانه به محل های تجمع نیروهای دشمن حمله بشه
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