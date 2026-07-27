باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز طولابی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش مداوم نوار ساحلی، موفق به شناسایی یک رشته خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل قشم شدند.
وی افزود: قاچاقچیان با هدف انتقال سوخت به شناورهای متخلف در اعماق دریا، اقدام به جاسازی و عبور خط لولهای به طول ۲ هزار متر در زیر ماسههای ساحل کرده بودند تا از دید ماموران پنهان بماند.
فرمانده پایگاه دریابانی قشم تصریح کرد: ماموران پس از ساعتها جستوجو و پایش میدانی در منطقه، با هوشیاری موفق شدند مسیر دقیق این خط لوله را که از ساحل تا عمق دریا امتداد یافته بود شناسایی و آن را از زیر ماسهها خارج و منهدم کنند.
سرهنگ طولابی با تاکید بر استمرار طرحهای پاکسازی سواحل از تجهیزات قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: مرزبانان با تمام توان با سوداگران و غارتگران سرمایههای ملی برخورد خواهند کرد و تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده در دستور کار قرار دارد.
منبع: پایگاه دریابانی قشم