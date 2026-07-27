معاون انرژی و برق وزیر نیرو با اعلام ثبت اوج بار ۷۵ هزار و ۴۲۹ مگاواتی در روز گذشته، از آماده‌باش کامل نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون انرژی و برق وزیر نیرو، درباره آخرین وضعیت مصرف برق کشور اعلام کرد: بیشترین اوج بار در روز یکشنبه ۴ مرداد به ۷۵ هزار و ۴۲۹ مگاوات رسید که نسبت به روز قبل، ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

 به گفته او، پیش‌بینی می‌شود بالاترین اوج بار سال جاری، امروز یا رقمی باشد که دوشنبه ۵ مرداد ثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر آماده‌باش کامل صنعت برق کشور گفت: همه نیروگاه‌های در مدار حداکثر توان تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند و کارکنان شبکه برق در بخش‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیز با نهایت آمادگی در حال فعالیت‌اند. رجبی مشهدی افزود: رمز موفقیت در حفظ پایداری شبکه، همکاری مردم و صرفه‌جویی در مصرف برق است؛ به‌گونه‌ای که حتی خاموش کردن یک لامپ هم می‌تواند به پایداری شبکه کمک کند.

معاون وزیر نیرو همچنین اظهار کرد: اوج مصرف برق امسال نسبت به سال گذشته ۳ درصد کمتر است و در مقایسه با سال قبل‌تر نیز همین میزان کاهش ثبت شده است. او این وضعیت را حاصل جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز، محدودسازی مشترکان پرمصرف و اجرای برنامه‌های مدیریت و کاهش مصرف دانست.

رجبی مشهدی درباره مقابله با ماینر‌های غیرمجاز گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده که ۱۲۰ هزار دستگاه از این تعداد امحا شده است. به گفته او، این اقدامات با همکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و دستگاه قضایی انجام شده است.

وی افزود: برای افرادی که ماینر‌های غیرمجاز را به وزارت نیرو گزارش دهند، به ازای هر دستگاه ۳ میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شود. مردم می‌توانند موارد مربوط به ماینر‌های غیرمجاز را به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و اطلاعات آنان نیز محرمانه باقی خواهد ماند.

معاون انرژی و برق وزیر نیرو با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های صنعتی متخلف گفت: اگر یک واحد صنعتی از ماینر غیرمجاز استفاده کند، از این پس علاوه بر جریمه‌های قانونی، برق آن واحد به مدت یک ماه به طور کامل قطع خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره برق‌دزدی و انشعابات غیرمجاز نیز گفت: وزارت نیرو تلاش دارد با استفاده از شمارشگر‌های موقت، این بخش را ساماندهی کند و تاکنون ۱۸۵۰ مگاوات از این طریق ساماندهی شده است.

رجبی مشهدی همچنین درباره وضعیت نیروگاه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر بجز نیروگاه‌های آسیب دیده از جنگ و عرف خروج اضطراری به دلیل نقص فنی، نیروگاهی از چرخه تولید خارج نیست و اگر در حین کار نقص فنی برای نیروگاهی ایجاد شود، با تعمیرات و رفع نقص دوباره به مدار تولید بازمی‌گردد.

وی در پایان از توسعه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۶۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر شامل خورشیدی و بادی وارد شبکه شده و تا پایان هفته جاری نیز ۱۰۰ مگاوات دیگر اضافه خواهد شد تا این ظرفیت به ۵۷۰۰ مگاوات برسد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: مصرف برق ، وزارت نیرو
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