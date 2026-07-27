باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند که آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب غربی فرانسه، تاسیسات صنایع نظامی در نزدیکی شهر بوردو را تهدید می‌کند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی گزارش داد که آتش‌سوزی چهار تأسیسات متعلق به گروه آریان، از جمله یک کارخانه سوخت برای موشک‌های بالستیک M۵۱ را تهدید می‌کند. منطقه مورد تهدید همچنین شامل تاسیسات نظامی متعلق به داسو، سفران و تالس می‌شود.

وزارت دفاع فرانسه از اختصاص نیرو‌های ارتش و پلیس برای کمک به اطفای حریق و تامین منابع برای تضمین ایمنی این اماکن خبر داد.

تلویزیون BFM گزارش داد که مقامات بیش از ۲۲۰ هزار نفر را در منطقه خیرونا، جایی که شهر بوردو در آن واقع شده است، تخلیه کردند، جایی که آتش‌سوزی‌ها منطقه‌ای به مساحت ۴۲۰۰۰ هکتار را تحت تاثیر قرار داده است.

شرکت ملی راه آهن فرانسه از تعلیق تردد قطار‌ها در منطقه جنوب بوردو به دلیل آتش سوزی گسترده خبر داد.

شایان ذکر است که فرانسه تابستان امسال با موج بی‌سابقه‌ای از آتش‌سوزی‌ها رو‌به‌رو است که بزرگترین آتش‌سوزی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود و این در حالی است که موج گرمای بی‌سابقه‌ای در اروپای غربی حاکم است.

منبع: آر تی