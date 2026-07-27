در پی درگذشت اکبر عبدی، شبکه نمایش با تغییر در جدول پخش خود، فیلم سینمایی «آدم‌برفی» را دوشنبه ۵ مردادماه ساعت ۲۱ به روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «آدم‌برفی» محصول ۱۳۷۳ به کارگردانی داوود میرباقری، دوشنبه پخش خواهد شد.

این فیلم داستان مردی است که برای رفتن به آمریکا راهی ترکیه می‌شود، او در مسافرخانه‌ای ساکن می‌شود و در آن‌جا دوستانی پیدا می‌کند که به او پیشنهاد می‌دهند برای گرفتن ویزای آمریکا، خود را به هیبت زنان درآورد و پس از ازدواج با یک آمریکایی و دریافت کارت سبز، از او جدا شود، اما دردسر‌ها و ماجرا‌هایی برایش پیش می‌آید که غیر قابل پیش‌بینی هستند.

اکبر عبدی، داریوش ارجمند، پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان و زنده یاد مهدی فتحی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «آدم‌برفی» یکی از آثار شاخص کارنامه هنری زنده‌یاد اکبر عبدی است که بازی متفاوت و به‌یادماندنی او در این فیلم، از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود. این فیلم دوشنبه ۵ مردادماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

برچسب ها: اکبر عبدی ، آدم برفی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
چقدر خوب بود در زمان حیات امثال مرحوم اکبر عبدی استعداد یابی میشد تا هنرمندی مانند او برای بعد آنها تعیین میشد روحش شاد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ب ز
۰۱:۵۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
سلام تسلیت عرض می کنم به خانواده ی گرانقدرشون ما هیچ وقت این بزرگ مرد هنری رو فراموش نمی کنیم خدا بیامرزدش وهمه ی ما در اندوه ایشان هستیم خدا صبر بده به خانواده گرامی وجامعه ی هنری.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
به یاد ماندنی بازم مدرسه ام دیر شد واقعا حیفن این هنرمندان که زود میرن از بین ما روحش شاد
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتشون کنه روحشون شاد و فکر خوبی است به این شرط که از فیلم سکانسی رو سانسور نکنند چون این طوری بی احترامی به روح بزرگ آقای عبدی و دیگر بازیگران فیلم و مردم ایران است
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
Ali
۱۷:۰۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدایا مراقب اکبر عبدی باش اون خنده به لب مردم آورد ولی خودش درد کشید روحت شاد و یادت گرامی ،وقتی بچه بودم با سریال باز مدرسه ام دیر شد چقدر خندیدیم تو همیشه زنده هستی مرد بزرگ سینما
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
من واقعاً با مرگ ایشان بسیار ناراحت و افسرده شدم و از این که دنیا فانی و زود گذر هست متأثر شدم تسلیت به سینمای ایران و خانواده عزیز شان خاطرات خیلی شیرین و پر از شادی اکبر عبدی در ذهن ها تا ابد جاودان میماند روحت شاد خاطرات بچگی
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
احمد سیستانی
۰۰:۴۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
جیگرم سوخت خیلی باهاش خاطره داشتیم مرد دوست داشتنی بود
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۶:۴۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد یادش گرامی ابر مرد سینمای ایران ، که در حرفه بازیگری عجوبه ای بود بینظیر و دیگر تاریخ تکرارش نخواهد کرد دورود بر روان پاکش بابت تمامی خنده هایی که بر لب مرد ایران زمین نشاند استاد اکبر عبدی بزرگ
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۵:۱۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
مرگ حق انسان هست .ولی از دست دادن بعضی خیلی زجرآور و ناراحت کننده هست.
پدر .مادر . برادر ...خواهر ..یه بازیگر .یه ..و...وووووو
۷
۹۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
مرگ فرزند از همه بدتر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتت کنه مرد بزرگ و عزیز تمام مردم ایران
بهترین کمدین مرد ایران که تا ابد در قلب های مردم ایران ماندگار شد، بابت تمام لبخندهایی که بر روی لبهای ما آوردی سپاسگزاریم❤️
۶
۱۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی رحینی
۰۳:۲۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد یادش گرامی
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