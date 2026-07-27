باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «آدم‌برفی» محصول ۱۳۷۳ به کارگردانی داوود میرباقری، دوشنبه پخش خواهد شد.

این فیلم داستان مردی است که برای رفتن به آمریکا راهی ترکیه می‌شود، او در مسافرخانه‌ای ساکن می‌شود و در آن‌جا دوستانی پیدا می‌کند که به او پیشنهاد می‌دهند برای گرفتن ویزای آمریکا، خود را به هیبت زنان درآورد و پس از ازدواج با یک آمریکایی و دریافت کارت سبز، از او جدا شود، اما دردسر‌ها و ماجرا‌هایی برایش پیش می‌آید که غیر قابل پیش‌بینی هستند.

اکبر عبدی، داریوش ارجمند، پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان و زنده یاد مهدی فتحی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «آدم‌برفی» یکی از آثار شاخص کارنامه هنری زنده‌یاد اکبر عبدی است که بازی متفاوت و به‌یادماندنی او در این فیلم، از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود. این فیلم دوشنبه ۵ مردادماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.