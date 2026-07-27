حمله سگ‌های ولگرد به ۲ کودک ۶ و ۸ ساله در سنندج، منجر به مصدومیت شدید یکی از آنان و بستری شدن هر ۲ کودک در مرکز درمانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله سگ‌های ولگرد به ۲ کودک ۶ و ۸ ساله در سنندج، منجر به مصدومیت شدید یکی از آنان و بستری شدن هر ۲ کودک در مرکز درمانی شد.

 در این حادثه که به تازگی در سنندج رخ داد، کودک ۸ ساله از نواحی مختلف بدن به شدت دچار آسیب شد و بنا بر اعلام منابع مطلع، بیش از ۶ ساعت در اتاق عمل تحت جراحی قرار گرفت و چندین عمل جراحی برای وی انجام شد.

همچنین کودک ۶ ساله نیز در این حادثه از ناحیه پا مصدوم شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که هفته گذشته نیز یک کودک سه ساله در سنندج بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب جان خود را از دست داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله سگ ، سگ ولگرد
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