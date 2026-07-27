معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و تقویت گردشگری بومی استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم محمدی روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جشنواره آیینی «مغ و مشتا» هر ساله از یکم مرداد تا ۳۱ شهریور برگزار می‌شود و با توجه به پیوند عمیق آن با سنت‌ها، آیین‌ها و هویت فرهنگی منطقه، به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری هرمزگان شناخته می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در تاریخ ۴ مردادماه با شماره ۱۰۵۲۸۱۳۵۶ در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت ثبت این رویداد اظهار کرد: ثبت رویدادهای آیینی و بومی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف، زمینه را برای توسعه گردشگری رویدادمحور، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم می‌کند.

محمدی ادامه داد: جشنواره «مغ و مشتا» جلوه‌ای از باورها، آداب، رسوم و میراث معنوی مردم منطقه است که طی سالیان طولانی حفظ شده و نسل به نسل انتقال یافته است. ثبت آن در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، فرصتی تازه برای معرفی هرچه بیشتر این آیین به گردشگران داخلی و خارجی و نیز بستری مناسب برای توجه بیشتر به داشته‌های فرهنگی هرمزگان فراهم می‌سازد.

وی تأکید کرد: رویدادهای بومی و سنتی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی استان هرمزگان در حوزه گردشگری فرهنگی به شمار می‌روند و حمایت از آن‌ها می‌تواند در کنار معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان، به تنوع‌بخشی به سبد گردشگری هرمزگان کمک کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با رویکردی توسعه‌محور، ثبت، معرفی و تقویت رویدادهای اصیل محلی را با جدیت دنبال می‌کند.

جشنواره «مُغ و مُشتا» رویدادی فرهنگی-گردشگری است که با هدف پاسداشت و بازنمایی میراث ناملموس و هویت تاریخی مردمان شرق هرمزگان در شهرستان میناب برگزار می‌شود. واژه «مُغ» در گویش محلی به معنای نخل و «مُشتا» به معنای محل تجمع و فرآوری محصول نخل است. مُشتاداری، مُغ‌بُری، کُنگ‌جوشی، شیره‌گیری، سِوِندبافی، معرفی و عرضه صنایع‌دستی و اجرای بازی‌های بومی و محلی از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد به شمار می‌رود.

منبع خبر: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان

برچسب ها: جشنواره آیینی ، مشتا ، هرمزگان
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