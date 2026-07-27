باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان از اجرای طرح تجهیز پاسگاههای محیط بانی حوزه تالاب بینالمللی انزلی به سامانههای روشنایی خورشیدی خبر داد.
او گفت: با نصب فتوسلها و تجهیزات مبتنی بر انرژی خورشیدی، چراغهای پاسگاههای محیط بانی این زیستبوم ارزشمند با انرژی پاک روشن خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مصرف برق و هزینههای نگهداری، نقش مؤثری در توسعه حفاظت هوشمند و پایدار از تالاب بینالمللی انزلی خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان تصریح کرد: در راستای تحقق سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست در بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیستمحیطی، طرح تجهیز پاسگاههای محیطبانی حوزه تالاب بینالمللی انزلی به سامانههای روشنایی مجهز به فتوسل و انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته حسینی طایفه، تالاب بینالمللی انزلی یکی از مهمترین زیستبومهای آبی کشور و از تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که حفاظت مؤثر از آن نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین، تجهیزات بهروز و استفاده از راهکارهای سازگار با محیط زیست است.
او با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش هزینههای بهرهبرداری و افزایش پایداری خدماترسانی در پاسگاههای محیطبانی، موجب کاهش انتشار آلایندهها و ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان افزود: محیط بانان به عنوان حافظان شبانهروزی طبیعت، برای انجام مأموریتهای حفاظتی خود نیازمند زیرساختهای مناسب هستند و تجهیز پاسگاهها به سامانههای نوین روشنایی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات حفاظتی، افزایش ایمنی و بهبود شرایط فعالیت آنان به شمار میرود.
حسینی طایفه ابراز امیدواری کرد: با توسعه چنین طرحهایی زمینه ارتقای مدیریت زیستمحیطی، افزایش بهرهوری انرژی و حفاظت هرچه مؤثرتر از سرمایههای طبیعی استان فراهم شود و تالاب بینالمللی انزلی به عنوان یکی از مهمترین ذخیرهگاههای طبیعی کشور، از مزایای فناوریهای پاک و دوستدار محیط زیست بیش از پیش بهرهمند شود.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان