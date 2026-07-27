فیلم سینمایی «کاخ تنهایی» همزمان با سال مرگ محمدرضا پهلوی، روز دوشنبه ۵ مرداد ساعت ۱۵ در جدول پخش شبکه نمایش قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «کاخ تنهایی» به کارگردانی محمدرضا ورزی دوشنبه پخش خواهد شد.

پخش «کاخ تنهایی» در سال مرگ محمدرضا پهلوی، یادآور واپسین سال‌های حکومت پهلوی دوم است؛ دورانی که با گسترش استبداد، وابستگی به بیگانگان، فساد ساختاری، سرکوب گسترده مخالفان توسط ساواک و بی‌توجهی به مطالبات مردم همراه بود و در نهایت با قیام ملت ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید. فیلم نیز با نگاهی تاریخی، بخشی از این تحولات را به تصویر می‌کشد.

لیلا بلوکات، احمد نجفی، امیرمهدی کیا، میرطاهر مظلومی و یلدا قشقایی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.