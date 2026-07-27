باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پنتاگون در آخر هفته پایگاه داده رسمی تلفات جنگی خود را بهروزرسانی کرد و بیش از ۱۴۰ نفر از اعضای زخمی ارتش را به آن اضافه کرد. سیستم تحلیل تلفات دفاعی (DCAS) همچنین یک دستهبندی تلفات جدید با عنوان «عملیاتهای خارج از کشور» را برای پرسنل کشته و زخمی «از ۷ ژوئیه» معرفی کرد.
بر اساس پایگاه داده بهروزرسانیشده، تلفات رسمی مرحله اولیه جنگ ایالات متحده و ایران، موسوم به عملیات خشم حماسی، اکنون ۱۴ عضو کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی در جنگ است.
این ارقام پس از آنکه پنتاگون پیش از این مجموع تلفات را از ۱۸ کشته و ۴۸۲ زخمی که تنها چند روز قبل ثبت شده بود، کاهش داده بود، مورد بحث قرار گرفتهاند. فهرست پنتاگون از سربازان کشتهشده در جنگ با ایران، چهار مورد اخیر را حذف میکند.
این اختلاف پس از فروپاشی آتشبس با ایران و از سرگیری حملات هوایی تقریباً روزانه از ۶ ژوئیه آغاز میشود. تحلیلگران و مقامات این سوال را مطرح کردهاند که آیا تلفات ناشی از جنگ مجدد باید جدا از عملیات به اصطلاح خشم حماسی محاسبه شود؟ اقدامی که بیسابقه خواهد بود.
دولت ترامپ در تلاش است تا کمپین نظامی مجدد را جدا از عملیات قبلی طبقهبندی کند.
این تغییر با قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ مرتبط است که رئیس جمهور را ملزم میکند تا عملیات نظامی را ظرف ۶۰ روز پایان دهد، مگر اینکه کنگره تمدید آن را مجاز کند. دولت ترامپ استدلال کرده است که آتشبس آوریل با ایران، ساعت را در ۱ مه برای دوره اولیه درگیری متوقف کرده است. شمارش جداگانه تلفات که از ۷ ژوئیه آغاز میشود، از این تفسیر پیروی میکند.
این تغییر اوایل این هفته آشکار شد، زمانی که فهرست رسمی آنلاین پنتاگون از سربازان کشته شده در جنگ جاری ایران شامل چهار سربازی که در جریان درگیریهای جدید آخر هفته کشته شدند، نبود. با این حال، نام آنها در بیانیه مطبوعاتی پنتاگون که روز چهارشنبه انتقال رسمی اجساد آنها را به ایالات متحده اعلام کرد، گنجانده شده بود.
آمار جدید پنتاگون، همراه با آمار بهروز شده عملیات موسوم به خشم حماسی نشان میدهد که از زمان آغاز جنگ ایالات متحده علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۱۸ سرباز آمریکایی کشته و ۶۲۴ نفر زخمی شدهاند. قانونگذاران هر دو حزب، تفسیر دولت از جدول زمانی قانون اختیارات جنگی را به چالش کشیدهاند.
توماس ماسی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از کنتاکی در پستی در ایکس به این اعداد بهروزرسانیشده واکنش نشان داد و نوشت: بگذارید این حیله پوچ را توضیح دهم: پنتاگون وانمود میکند که دو جنگ با ایران وجود داشته که با یک آتشبس کوتاه از هم جدا شدهاند.
منبع: گاردین