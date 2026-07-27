باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

کارشناس طب سنتی در مورد تغدیه سالم توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی گفت: بهترین غذا برای زندگی شهری خوردن سبزیجات است.

 

 

 

مطالب مرتبط
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
young journalists club

چرا سگ‌های ولگرد تهدیدی برای زندگی شده‌اند؟

راه یابی عكاسان بسيجي ايلام به جشنواره سراسري عكس زنان و زندگي شهري ‏

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
young journalists club

اولین متروی نیویورک؛ پروژه مخفی یا معجزه پنهان؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم
۸۳۱

چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم
۵۸۸

شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha