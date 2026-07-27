بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0644\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u063a\u0630\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0633\u0628\u0632\u06cc\u062c\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0