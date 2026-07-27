قیمت نفت در معاملات امروز پس از توقف حملات متقابل ایران و آمریکا بیش از ۵ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز دوشنبه پس از آنکه آمریکا و ایران حملات خود را در اوایل این هفته پس از دو هفته حملات متوقف کردند، ۵ درصد کاهش یافت و امید‌ها برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک که تنش‌ها را کاهش داده و امکان از سرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را فراهم کند، مجددا افزایش یافت.

قیمت نفت خام برنت پس از سقوط کوتاه مدت به زیر سطح حمایت کلیدی ۹۰ دلار در اوایل جلسه، تا ساعت ۰۰:۰۹ به وقت گرینویچ، ۴.۸۹ دلار یا ۵.۰۵ درصد کاهش یافت و به ۹۱.۸۹ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴.۶۷ دلار یا ۵.۲۳ درصد کاهش به ۸۴.۶۴ دلار در هر بشکه رسید.

هر دو قرارداد در پایین‌ترین سطح خود در حدود یک هفته گذشته معامله می‌شوند، پس از آنکه در سه هفته گذشته افزایش یافته بودند، زمانی که نفت خام برنت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که محاصره دریایی عربستان سعودی آغاز شده است و مانع صادرات عربستان به آسیا از طریق تنگه باب المندب می‌شود.

این خبر پس از آن منتشر شد که مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد که ترامپ تصمیم گرفته است حملات را به طور موقت متوقف کند تا «زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود و فضایی برای مذاکرات ایجاد شود».

در این زمینه، تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG Markets، به امید‌های فزاینده برای پیدایش یک مسیر دیپلماتیک واقعی اشاره کرد و بازگشت به تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای و ارائه شفافیت بیشتر در مورد کنترل تنگه هرمز را نقطه شروع خوبی دانست.

منبع: المیادین