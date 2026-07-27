فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در یک عملیات ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷۲ کارتن شامل ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگارهای خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اشاره به اینکه ارزش این کالای قاچاق بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی ۴۳ میلیارد ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.