فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدعلی نصرتی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در راستای مقابله جدی و قاطع با پدیده قاچاق کالا و ارز روز گذشته هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی «برکه خلف» به سمت «دیرستان» به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در یک عملیات ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷۲ کارتن شامل ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگارهای خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اشاره به اینکه ارزش این کالای قاچاق بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی ۴۳ میلیارد ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

برچسب ها: سیگار قاچاق ، قاچاق کالا
خبرهای مرتبط
کشف ۴۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه
کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه
کشف محموله ۵ میلیاردی سیگار قاچاق در استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
توسعه گردشگری هرمزگان با مشارکت مردم شتاب می‌گیرد/ فین پایلوت صندوق خرد زنان در صنایع‌دستی شد
ساختمان‌های ایستگاه تقویت فشار گاز آبشیرین پس از مقاوم‌سازی به بهره‌برداری رسید
ارائه بیش از ۳.۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی کمیته امداد قشم به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم
تردد در محورهای هرمزگان با پایان عملیات آسفالت/ هشدار پلیس راه نسبت به لغزندگی جاده‌ها در روزهای بارانی
دشمن در نبرد دریایی با کشورمان بن‌بست رسید
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شهرستان بندرلنگه
ترخیص۱۷هزار خودرو از بنادر هرمزگان
کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در قشم
ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری کشور