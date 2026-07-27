باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان وارد میکنیم و در تلاش هستیم ۴۵۰ مگاوات برق نیز از کشور ترکیه برای شرکتهای پتروشیمی وارد کنیم قراردادهای مربوط به این موضوع برای شرکتهای پتروشیمی آماده شده است و اکنون منتظر اقدام شرکتهای پتروشیمی هستیم.
معاون وزیر نیرو بیان کرد: این اقدام به تأمین برق کشور کمک میکند و موجب کاهش مصرف سوخت میشود، چرا که برق بهصورت وارداتی تأمین شده و نیازی به مصرف سوخت برای تولید برق در داخل کشور نخواهد بود.