معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش کرومیت، گفت: خروج کرومیت به‌صورت خام از استان به معنای خروج اشتغال، درآمد و ارزش افزوده است و نگاه معدن‌محور باید جای خود را به رویکرد زنجیره‌محور بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا سالاری در نخستین جلسه بررسی راهکار‌های افزایش استخراج کرومیت استان کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه فرآوری کرومیت اظهار کرد: با وجود برخورداری از ظرفیت مناسب در تولید فروکروم و فرآوری کروم، میزان برداشت فعلی پاسخگوی نیاز این بخش نیست و برای توسعه صنایع پایین‌دستی، استخراج هدفمند و تأمین پایدار خوراک باید در دستور کار قرار گیرد.
 
وی با تأکید بر جلوگیری از خام‌فروشی افزود: هیچ‌یک از ذخایر کرومیت استان نباید به‌صورت خام از کرمان خارج شود تا زمینه ایجاد اشتغال، تولید و ارزش افزوده در داخل استان فراهم شود.
 
سالاری تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه و تکمیل زنجیره ارزش کروم تا مراحل نهایی، سودآوری، توسعه و پایداری این صنعت را تضمین خواهد کرد.
 
وی امنیت تأمین خوراک واحد‌های فرآوری را مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه زنجیره ارزش کروم دانست و گفت: در صورت نبود خوراک پایدار، قابل پیش‌بینی و باکیفیت، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی کاهش یافته و هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، تغییر رویکرد از «معدن‌محوری» به «زنجیره‌محوری» را ضروری دانست و افزود: تدوین سند تراز عرضه و تقاضای کروم، تشکیل کارگروه دائمی برای پایش تأمین خوراک کارخانه‌ها و تدوین بسته حمایتی برای فعال‌سازی معادن راکد، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه اکتشافات و انعقاد قرارداد‌های بلندمدت تأمین خوراک، از مهم‌ترین راهکار‌های استان در این حوزه است.
 
وی همچنین بر افزایش بهره‌وری معادن، ارتقای کیفیت خوراک، توسعه اکتشافات عمقی و کاهش هزینه‌های تولید تأکید کرد و اظهار داشت: با اجرای این برنامه‌ها، کرمان می‌تواند به قطب تولید و صادرات محصولات کرومی و توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور تبدیل شود.
 
سالاری با اشاره به سهم بالای هزینه حمل در فعالیت معادن، بار دیگر بر جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد و گفت: هر میزان کرومیت که بدون ایجاد ارزش افزوده از استان خارج شود، به منزله خروج اشتغال، درآمد و ارزآوری از کرمان است.
 
در ادامه نشست، بهنام سعیدی، مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان، با اشاره به چالش‌های این حوزه در استان گفت: ۶ واحد فروکروم در استان فعال هستند و یکی از واحد‌های راکد نیز فعالیت خود را از سر گرفته و ظرفیت تولید فروکروم استان را ۱۱۰ هزار تن افزایش داده است.
 
وی افزود: باید کرومیت مورد نیاز واحد‌های استان تأمین شود و حلقه‌های مفقوده‌ای که قابلیت توسعه دارند، فعال شوند.
 
سعیدی از تدوین سند راهبری حوزه کروم استان خبر داد و گفت: با هم‌افزایی و همفکری، مشکلات این حوزه بررسی و راهکار‌ها و پیشنهادات ارائه خواهد شد و مدل جامعی از اطلاعات برای توسعه معادن و صنایع فروکروم استان تهیه می‌شود.
 
در ادامه این نشست، معدن‌داران و فعالان حوزه کرومیت، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های خود از جمله تأمین و قیمت سوخت، مشکلات استخراج، حقوق دولتی و سایر موانع پیش‌روی فعالیت معادن را مطرح کردند.
منبع: استانداری
برچسب ها: استانداری ، کرمان
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ذخایر کرومیت استان نباید به‌صورت خام از کرمان خارج شود
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