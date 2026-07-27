یک مقام آگاه اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ایران با هوشیاری، هرگونه ورود به مسیر‌های ممنوعه را با قاطعیت رصد و مدیریت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران  جوان - یک مقام آگاه در گفت‌وگویی اعلام کرد: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه، ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود و نیز با تحریک ارتش کودک‌کش و تروریستی امریکا قصد عبور از مسیر غیر قانونی و نا ایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شده و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند.

وی افزود: همانگونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و مابقی مسیر‌ها آلوده است و راه بجایی ندارد.

 

برچسب ها: تنگه هرمز ، آمریکا ، ایران ، وعده صادق ۴ ، عملیات نصر
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