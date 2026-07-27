۱۲ استان و ۵۸ شهر کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند

بررسی آخرین آمار‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که با وجود افزایش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، ۱۲ استان کشور همچنان با تنش آبی مواجه هستند و تداوم خشکسالی‌های چند سال اخیر، منابع آبی کشور را تحت فشار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  بررسی آخرین آمار‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که با وجود افزایش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته، ۱۲ استان کشور همچنان با تنش آبی مواجه هستند و تداوم خشکسالی‌های چند سال اخیر، منابع آبی کشور را تحت فشار قرار داده است.

 در حال حاضر ۵۸ شهر کشور با تنش آبی مواجه هستند و حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر این شرایط قرار دارند.

طبق این آمار، میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۲۳۶ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است، اما این میزان نتوانسته آثار ۶ سال خشکسالی متوالی را جبران کند.

در میان استان‌ها، تهران و قم بحرانی‌ترین وضعیت را دارند. کاهش ۳۵ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت و قرار گرفتن تهران در سومین سال خشک طی ۵۸ سال اخیر، شرایط منابع آبی پایتخت را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین حجم آب مخازن سد‌های تهران نیز نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان از جمله استان‌هایی هستند که همچنان با شرایط نامطلوب منابع آبی روبه‌رو هستند.

در مقابل، حوضه‌های آبریز کارون، کرخه و هرزی غرب از جمله مناطقی هستند که نسبت به سایر حوضه‌های آبریز، شرایط بهتری را از نظر منابع آبی تجربه می‌کنند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قطعی آب ، خشکسالی
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