مأموران انتظامی آستانه اشرفیه با حضور و اقدام به موقع، مانع از خودکشی یک جوان ۱۸ ساله در کیاشهر این شهرستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: مأموران انتظامی در پی دریافت گزارشی مبنی بر اقدام فردی به جهت حلق آویز کردن خود در یکی از محله‌های بخش کیاشهر این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان به سرعت وارد منزل شده و این جوان را به مراکز درمانی منتقل کردند و با انجام عملیات احیا از مرگ حتمی نجات یافت.

به گفته فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه، ریشه‌یابی مشکلات شخصی و اختلافات خانوادگی نیازمند بهره‌گیری از روان شناسان مجرب است، شهروندان می‌توانند برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص رفع مشکلات شخصی خود به مشاوران انتظامی مستقر در کلانتری‌ها یا مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیلان مراجعه و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره‌مند شوند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان