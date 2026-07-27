باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که ۷۶ درصد از آمریکاییها معتقدند دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مدیریت جنگ با ایران با مشکلات بیشتری نسبت به آنچه پیشبینی میکرد، مواجه شده است.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط شبکه خبری سیبیاس با همکاری یوگاو، تنها ۲۰ درصد از پاسخدهندگان احساس میکردند که این درگیری به همان راحتی که دولت آمریکا پیشبینی کرده بود، پیش رفته است، در حالی که ۴ درصد گفتند که دولت با شرایط آسانتری نسبت به آنچه انتظار میرفت، مواجه شده است.
در مورد آینده جنگ، نظرات شرکتکنندگان در نظرسنجی متفاوت بود، به طوری که ۳۷ درصد پیشبینی میکردند که این جنگ ماهها ادامه خواهد داشت، ۲۱ درصد معتقد بودند که سالها ادامه خواهد داشت و تنها ۹ درصد انتظار داشتند که ظرف چند روز یا چند هفته پایان یابد، در حالی که یک سوم شرکتکنندگان ابراز عدم اطمینان کردند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که حدود دو سوم از شرکتکنندگان معتقدند که این درگیری باید همین حالا پایان یابد، در حالی که یک سوم دیگر معتقدند که ترامپ باید جنگ را تا زمانی که ایران امتیازات خوبی بدهد، ادامه دهد، که نشان دهنده اختلاف نظر در افکار عمومی آمریکا در مورد چگونگی برخورد با این مسئله بغرنج است.
منبع: آر تی