باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ترافیک کشتی‌ها از طریق باب المندب روز یکشنبه پس از حمله انصارالله یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ کاهش یافت. این در حالی است که داده‌های کشتیرانی کپلر روز دوشنبه نشان داد که ترانزیت از طریق تنگه هرمز هم در طول آخر هفته پایین مانده است.

روز یکشنبه، یازده کشتی حامل کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر است.

اختلال در حمل و نقل دریایی باعث شد قیمت محموله‌های فیزیکی نفت خام در خاورمیانه، اروپا و آفریقا هفته گذشته به بالاترین حد خود در دو ماه گذشته برسد.

هفت کشتی از کشتی‌هایی که از باب المندب عبور کردند، نفتکش بودند و سه کشتی از آنها وارد دریای سرخ شدند. داده‌ها نشان می‌دهد که دو کشتی از آنها حامل‌های نفت خام بسیار بزرگ (VLCC) هستند که برای بارگیری نفت خام عربستان سعودی به بندر ینبع می‌روند، در حالی که کشتی سوم یک کشتی مرتبط با روسیه است.

چهار کشتی که روز یکشنبه از دریای سرخ خارج شدند شامل کشتی غول‌پیکر نیو اکسپلورر با پرچم هنگ کنگ که حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام عربستان و امارات به بندر نینگبو در شرق چین بود. همچنین یک نفتکش حامل ۱ میلیون بشکه نفت خام روسیه به چین و یک نفتکش با حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام عربستان به پاکستان بود.

یک کشتی غول‌پیکر نیو پرل دیگر با پرچم هنگ کنگ که حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام عربستان است، از طریق تنگه باب المندب از دریای سرخ به مقصد بندر ژوشان در شرق چین خارج شد و چهارمین ابرنفتکش چینی است که از زمان اعلام محاصره دریایی توسط انصارالله، این منطقه را ترک کرده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که انصارالله روز شنبه به سایت‌های متعلق به شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان سعودی در شهر‌های جیزان و ینبع حمله کرده است.

داده‌های کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد که با وجود توقف حملات ایالات متحده و ایران در خاورمیانه، کمتر از ۱۰ کشتی تجاری روزانه در طول آخر هفته از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که روز یکشنبه هفت کشتی از جمله سه تانکر فرآورده‌های نفتی مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کردند.

روز شنبه، تنها سه کشتی با فرستنده‌های خاموش از این تنگه عبور کردند. این کشتی‌ها شامل یک کشتی غول‌پیکر VLCC که برای بارگیری نفت به قطر می‌رفت، یک تانکر گاز مایع که برای بارگیری محموله به بندر رویس در امارات متحده عربی می‌رفت و یک تانکر حامل نفتای قطر که به ژاپن می‌رفت، بودند. روز جمعه، هفت کشتی عبور کردند که اکثر آنها از خلیج فارس خارج شدند، از جمله دو کشتی غول‌پیکر حامل نفت خام از عراق و امارات متحده عربی و یک تانکر حامل نفت کوره.

منبع: رویترز