باشگاه خبرنگاران جوان- علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از مجموع ۳۵ هزار و ۱۱۷ زائر که طی شبانه روز گذشته از مرز بین‌المللی خسروی تردد کردند، ۳۱ هزار و ۲۸۶ نفر از کشور خارج شدند و چهار هزار و ۸۳۱ نفر نیز پس از زیارت عتبات عالیات از طریق این مرز وارد کشور شدند.

وی افزود: با احتساب آمار جدید، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز خسروی از ابتدای ماه محرم تاکنون به ۲۰۹ هزار و ۱۷۱ نفر رسیده که از این تعداد، ۱۵۵ هزار و ۴۳۷ نفر از مرز خسروی خارج و ۵۴ هزار و ۷۳۴ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به روند افزایشی تردد زائران در مرز خسروی، تصریح کرد: با وجود افزایش حجم سفرها، تردد زائران به‌صورت روان در جریان است و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

سلیمی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های موجود در پایانه مرزی خسروی و محور‌های منتهی به این مرز برای خدمت‌رسانی به زائران به‌کار گرفته شده است، گفت: نیرو‌های راهداری به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت راه‌ها و روند تردد را پایش می‌کنند تا سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران فراهم شود.

وی از زائران خواست سفر خود را به روز‌های پایانی منتهی به اربعین موکول نکنند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه افزود: توزیع سفر‌ها در روز‌های مختلف، علاوه بر کاهش ازدحام و زمان انتظار در مرز، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، تسهیل تردد و افزایش ایمنی سفر زائران را فراهم می‌کند.