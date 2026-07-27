با پیروزی قاطع تیم پورعسگری و آقاجانی مقابل قزاقستان، ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران راهی فینال مسابقات آسیای مرکزی در تاشکند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی صبح امروز (دوشنبه پنجم مرداد) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در این مرحله مقابل قزاقستان دو صف آرایی کرد و با شکست دو بر صفر حریف ضمن کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی آسیا، به دیدار فینال راه یافت.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با قزاقستان یک رو‌به‌رو شد و نتیجه را دو بر یک به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

خاکی زاده و قلعه نوی در ست دوم ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول و سوم با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب قزاقستان شدند تا در آخرین دیدار خود برای کسب مقام سومی مسابقات به مصاف قزاقستان دو بروند.

دیدار‌های رده‌بندی و فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ عصر امروز پیگیری خواهد شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

برچسب ها: والیبال ، والیبال ساحلی
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